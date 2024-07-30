Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: що важливо зробити з погляду езотерики

Спадний місяць в езотериці вважається часом для очищення, звільнення та завершення справ.

Спадний місяць, який настає після повного місяця і триває до молодика, символізує період спадання і завершення циклу. Це час, коли енергія поступово зменшується, сприяючи процесам звільнення, очищення і роздумів.

Ось кілька практик і рекомендацій, які можна виконувати під час спадного місяця:

Очищення простору: це гарний час для прибирання дому, викидання непотрібних речей і звільнення від старого мотлоху. Фізичне очищення допомагає також очистити енергетичний простір. Медитації та візуалізації: практики, спрямовані на звільнення від негативної енергії, старих переконань і емоційних блоків. Візуалізуйте, як ви звільняєтеся від всього, що вам більше не потрібно. Очищення тіла: проведення детоксикації організму, прийняття ванн з сіллю, використання трав’яних чаїв та інших методів очищення тіла. Завершення проєктів: закінчення незавершених справ і проєктів, підбивання підсумків і підготовка до нових починань. Ритуали звільнення: виконання ритуалів, спрямованих на звільнення від старих зв’язків, шкідливих звичок або негативних емоцій. Це може бути написання листів прощання та їх спалення, використання свічок або інших езотеричних атрибутів. Робота над внутрішнім світом: самоаналіз, рефлексія, робота з підсвідомістю і відпускання того, що більше не служить вашому розвитку. Практики очищення енергетичного тіла: використання кристалів, енергетичних паличок, дзвіночків або інших інструментів для очищення аури і енергетичних центрів (чакр).

Під час спадного місяця важливо зосередитися на звільненні та очищенні, щоб підготуватися до нових починань під час наступного зростального місяця.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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