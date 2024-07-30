Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: три ефективні медитації для позбавлення від спогадів минулого

У цей період корисно проводити детоксикацію організму, медитації та практики, спрямовані на внутрішнє очищення.

Період спадного Місяця вважається сприятливим часом для завершення старих справ і очищення від усього зайвого. Це ідеальний момент для звільнення від негативних думок, шкідливих звичок та невирішених емоцій.

Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: медитація прощення

Опис: ця медитація допомагає звільнитися від негативних емоцій, пов'язаних з минулим, та знайти внутрішній спокій через прощення себе та інших.

Виконання:

Підготовка: знайдіть спокійне місце, де вас не турбуватимуть. Сядьте зручно, можна на стілець або на підлогу з прямою спиною. Розслаблення: закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, розслабтеся. Візуалізація: уявіть перед собою людину або ситуацію, яка завдала вам болю чи негативних емоцій. Це може бути хтось із вашого оточення або навіть ви самі. Прощення: уявіть, як ви прощаєте цю людину або себе. Повторюйте про себе або вголос: "Я відпускаю минуле і прощаю себе та інших." Завершення: поступово відкрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте легкість і полегшення від того, що ви відпустили негативні емоції.

Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: медитація очищення

Опис: ця медитація спрямована на очищення від негативних спогадів та емоцій через контрольоване дихання та уяву.

Виконання:

Підготовка: знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потривожить. Сядьте у зручну позу з прямою спиною або ляжте на спину. Розслаблення: закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, зосередьтесь на диханні. Візуалізація: уявіть, що з кожним видихом ви звільняєтесь від негативних спогадів та емоцій. Уявіть, як вони розчиняються в повітрі та зникають. Повторення мантри: на кожному видиху повторюйте про себе: "Я очищуюсь від всього, що мене обтяжує." Завершення: після кількох хвилин медитації поступово відкрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте очищення та звільнення від негативу.

Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: медитація зорового уявлення

Опис: ця медитація допомагає візуально відпустити минулі спогади та негативні емоції, використовуючи образ спадного Місяця.

Виконання:

Підготовка: знайдіть спокійне місце, де вас не будуть турбувати. Сядьте у зручну позу з прямою спиною або ляжте. Розслаблення: закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, зосередьтесь на своєму диханні. Візуалізація: уявіть перед собою спадний Місяць. Відчуйте, як його світло омиває вас і забирає з собою всі старі спогади та болі. Повторення мантри: уявіть, що з кожним днем, як Місяць зменшується, зменшується і ваша прив'язаність до минулого. Повторюйте про себе: "Я відпускаю минуле і відкриваюся новим можливостям." Завершення: після кількох хвилин медитації поступово відкрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте оновлення і готовність до нових починань.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.