Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: три ефективних езотеричних ритуали на відсікання зайвого

Під час спадного Місяця зверніть увагу на важливі ритуали та обряди.

Спадний Місяць — це час, коли енергії зменшуються, що робить його ідеальним періодом для очищення, відпускання та звільнення від всього, що більше не служить вам.

Ось три ефективні езотеричні ритуали для відсікання зайвого під час спадного Місяця з 22 липня по 4 серпня 2024 року:

Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: ритуал спалення негативу

Матеріали:

Аркуш паперу

Ручка

Безпечне місце для спалювання (камін, вогнетривка чаша)

Інструкції:

Сядьте в спокійному місці і зосередьтеся на своїх думках. Напишіть на аркуші паперу всі негативні емоції, від яких ви хочете звільнитися: страхи, образи, старі звички тощо. Коли ви закінчите писати, зосередьтеся на намірі відпустити ці речі зі свого життя. Спаліть папір, уявляючи, як негативність зникає разом з димом. Повторюйте афірмацію: "Я відпускаю все, що більше не служить моєму найвищому добру."

Ритуал водного очищення: спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року

Матеріали:

Чаша з водою

Морська сіль

Лаванда або ефірна олія лаванди

Інструкції:

Налийте воду в чашу і додайте до неї трохи морської солі та кілька крапель ефірної олії лаванди. Занурте руки у воду і закрийте очі. Уявіть, як вода очищає вас від всього негативного і непотрібного. Повторюйте афірмацію: "Я очищуюся від усіх негативних енергій і відпускаю все, що більше не служить мені." Вилийте воду, уявляючи, як вона забирає з собою всі ваші турботи і негатив.

Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: ритуал звільнення за допомогою кристалів

Матеріали:

Чорний турмалін або обсидіан

Білий кварц або аметист

Інструкції:

Візьміть чорний турмалін або обсидіан у ліву руку, а білий кварц або аметист у праву руку. Сядьте в зручну позу і закрийте очі. Зосередьтеся на диханні. Уявіть, як чорний камінь у лівій руці поглинає весь негатив і зайві енергії з вашого тіла. Потім уявіть, як білий камінь у правій руці наповнює вас чистою і позитивною енергією. Повторюйте афірмацію: "Я звільняюся від усього, що більше не служить мені, і наповнююсь світлом і позитивом." Завершивши ритуал, подякуйте каменям за їх допомогу і збережіть їх у чистому місці.

Ці ритуали допоможуть вам звільнитися від негативних енергій, старих звичок і обмежень, відкриваючи шлях для нових можливостей і позитивних змін у вашому житті.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.