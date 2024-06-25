Спадний Місяць 23 червня - 5 липня 2024 року: найкращі езотеричні афірмації

Спадний Місяць — це фаза, коли місячний диск поступово зменшується, символізуючи період завершення, відпускання старого і підготовки до нових починань.

Спадний Місяць 23 червня - 5 липня 2024 року, або фаза, коли Місяць зменшується, часто асоціюється з періодом завершення, відпускання та очищення. Це чудовий час для роботи над собою, позбавлення від негативу і підготовки до нового циклу.

Ось 10 езотеричних афірмацій, які можуть допомогти вам у цей період:

Я відпускаю все, що більше не служить моєму благополуччю. Моє життя очищається від негативу і старих енергій. Я звільняюся від страхів і сумнівів, які тримають мене назад. Я прощаю себе та інших за минулі помилки і рухаюся вперед з легкістю. Я відкритий(а) до нових можливостей і позитивних змін у своєму житті. Я приймаю і відпускаю все, що закінчило своє призначення в моєму житті. Моє тіло, розум і дух наповнюються світлом і гармонією. Я створюю простір для нових благословень та щастя. Моя енергія оновлюється і зміцнюється з кожним днем. Я впевнено йду вперед, залишаючи позаду всі перешкоди.

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Ці афірмації можуть використовуватися як частина медитацій, під час щоденних практик чи просто як позитивні думки протягом дня.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що означає карта Таро під назвою "Маг".

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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