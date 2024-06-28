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Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: прикмети і забобони

Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: прикмети і забобони

Зверніть увагу на забобони та прикмети під час спадного Місяця / Фото: ТСН.ua

Під час періоду спадного Місяця є особливі прикмети та забобони.

Спадний Місяць, або час, коли Місяць не видно на небі, часто пов'язаний з різними прикметами і забобонами у різних культурах і традиціях.

Ось деякі з них:

  1. Поганий час для сільського господарства: у багатьох культурах вважається, що спадний Місяць не є найкращим часом для сільського господарства або посівів, оскільки він може принести неврожай.

  2. Підсилення енергій очищення і відновлення: цей час часто використовується для проведення ритуалів очищення, виведення негативної енергії і відновлення внутрішнього балансу.

  3. Час для внутрішньої роботи і саморефлексії: вважається, що спадний Місяць сприятливий для медитації, саморефлексії і внутрішнього розвитку.

  4. Не варто розпочинати нові проєкти: Традиційно вважається, що цей період не підходить для початку нових проєктів або ініціатив, оскільки вони можуть не мати вдалого завершення.

  5. Час для завершення старих справ: є вірування, що спадний Місяць є часом для завершення незавершених справ або розв'язання старих проблем.

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Ці прикмети і забобони відрізняються залежно від культурного контексту та індивідуальних вірувань. Вони можуть служити як напрямок для ритуалів і дій у цей період, але важливо пам'ятати про особисту інтерпретацію і відчуття.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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