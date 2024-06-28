Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: що категорично не можна робити

Це час підготовки до нових початків, коли можна звільнити місце для нового і позитивного у своєму житті.

У езотеричній традиції спадного Місяця існують певні рекомендації щодо того, що не варто робити під час цього періоду.

Вони можуть включати такі аспекти:

Не починати нових проєктів: вважається, що спадний Місяць є часом для завершення справ, а не для початку нових ініціатив. Тому, краще утриматися від запуску нових проєктів чи планів на цей період. Не виконувати важливих рішень: цей час вважається менш сприятливим для прийняття значущих рішень, оскільки може бути відчуття плутанини або нестачі ясності. Не виконувати сильно фізичну або емоційно напружену роботу: спадний Місяць сприймається як час внутрішньої та зовнішньої зміни, тому рекомендується утримуватися від інтенсивних фізичних навантажень або великої емоційної напруги. Не проводити масштабні очищення: цей час часто використовується для очищення і змін, проте не рекомендується робити це в масштабах або з інтенсивністю, які можуть призвести до великого стресу або перевантаження. Також читайте Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: три ритуали, щоб відпустити негатив зі свого життя

Ці рекомендації можуть відрізнятися залежно від конкретної езотеричної традиції або індивідуальних вірувань. Важливо дотримуватися власних відчуттів і рішень у цей період.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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