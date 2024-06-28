Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: що означає цей період з погляду езотерики

З езотеричного погляду спадний Місяць вважається часом покращення внутрішнього балансу і очищення енергій. Ось деякі аспекти, які можуть бути важливими в цей період:

Очищення і відпущення: спадний Місяць вважається ідеальним часом для очищення від негативних енергій, які накопичилися в тілі, розумі і душі. Це може включати ритуали з використанням кристалів або водні процедури. Внутрішня робота і самопізнання: цей період сприятливий для глибокої медитації, самопізнання і розвитку внутрішнього світу. Він допомагає зосередитися на своїх емоціях, переконаннях і потребах. Підсилення інтуїції і духовних здібностей: вважається, що спадний Місяць підсилює здатність до інтуїції і розуміння духовних аспектів життя. Це може бути часом для розвитку і поглиблення духовної практики. Завершення старих циклів і підготовка до нових: цей час також сприятливий для завершення старих проєктів, відносин або звичаїв, які більше не служать вашому розвитку, і підготовки до нових початків, які наступлять з настанням нової фази Місяця.

Взагалі, спадний Місяць вбачається як час змін, внутрішнього очищення і підготовки до нових можливостей. Він може служити часом для глибокого занурення в себе і свій духовний розвиток.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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