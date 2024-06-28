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Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: три ритуали, щоб відпустити негатив зі свого життя

Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: три ритуали, щоб відпустити негатив зі свого життя

В езотеричних традиціях спадний Місяць часто використовується для ритуалів очищення, медитації та самопізнання. / Фото: ТСН.ua

Цей період вважається сприятливим для завершення справ, очищення від негативних енергій, відпускання минулого та внутрішнього відновлення.

Спадний Місяць є часом, коли вважається, що можна ефективно очищати і виводити негативні енергії зі свого життя. Ось три ритуали, які можна використовувати для цього:

  1. Ритуал з пахощами:

    • Для цього вам знадобиться ароматична смола, яка гарно димить.
    • Запаліть смолу і дайте їй трохи погоріти, а потім дмухніть на вогонь, щоб вона здиміла.
    • Пройдіться по кожному кутку кімнати або простору, що очищаєте, виговорюючи свої власні слова для очищення від негативу. Можна також пройтися навколо свого тіла.

  2. Ритуал з використанням кристалів:

    • Виберіть кристал, який вам подобається і який вважається добре підхожим для очищення, наприклад, чистий кварц або чорний турмалін.
    • Покладіть кристал на сонце або на місячне світло протягом спадного Місяця, щоб він зарядився енергією.
    • Потім тримайте кристал у руці або покладіть на своє тіло, візуалізуючи, як він абсорбує і виводить негативні енергії.

  3. Ритуал з водою:

    • Візьміть чисту миску з водою.
    • Додайте до води певні інгредієнти для очищення, такі як морська сіль або ефірні олії, наприклад, лаванда або розмарин.
    • Покладіть свої руки в воду і візуалізуйте, як усі негативні емоції і енергії плавають від вас у воді.
    • Після завершення ритуалу викиньте воду з негативом у злив і вимийте миску.

Ці ритуали можуть бути виконані індивідуально або в комбінації, залежно від вашої особистої практики і вірувань. Важливо віддати цим діям інтенцію очищення і відпущення негативу, щоб створити простір для нових позитивних енергій у вашому житті.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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