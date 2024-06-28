Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: три ритуали, щоб відпустити негатив зі свого життя

Цей період вважається сприятливим для завершення справ, очищення від негативних енергій, відпускання минулого та внутрішнього відновлення.

Спадний Місяць є часом, коли вважається, що можна ефективно очищати і виводити негативні енергії зі свого життя. Ось три ритуали, які можна використовувати для цього:

Ритуал з пахощами: Для цього вам знадобиться ароматична смола, яка гарно димить.

Запаліть смолу і дайте їй трохи погоріти, а потім дмухніть на вогонь, щоб вона здиміла.

Пройдіться по кожному кутку кімнати або простору, що очищаєте, виговорюючи свої власні слова для очищення від негативу. Можна також пройтися навколо свого тіла. Ритуал з використанням кристалів: Виберіть кристал, який вам подобається і який вважається добре підхожим для очищення, наприклад, чистий кварц або чорний турмалін.

Покладіть кристал на сонце або на місячне світло протягом спадного Місяця, щоб він зарядився енергією.

Потім тримайте кристал у руці або покладіть на своє тіло, візуалізуючи, як він абсорбує і виводить негативні енергії. Ритуал з водою: Візьміть чисту миску з водою.

Додайте до води певні інгредієнти для очищення, такі як морська сіль або ефірні олії, наприклад, лаванда або розмарин.

Покладіть свої руки в воду і візуалізуйте, як усі негативні емоції і енергії плавають від вас у воді.

Після завершення ритуалу викиньте воду з негативом у злив і вимийте миску.

Ці ритуали можуть бути виконані індивідуально або в комбінації, залежно від вашої особистої практики і вірувань. Важливо віддати цим діям інтенцію очищення і відпущення негативу, щоб створити простір для нових позитивних енергій у вашому житті.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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