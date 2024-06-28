Спадний Місяць 23 червня — 5 липня 2024 року: три ритуали, щоб відпустити негатив зі свого життя

Цей період вважається сприятливим для завершення справ, очищення від негативних енергій, відпускання минулого та внутрішнього відновлення.
Спадний Місяць є часом, коли вважається, що можна ефективно очищати і виводити негативні енергії зі свого життя. Ось три ритуали, які можна використовувати для цього:
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Ритуал з пахощами:
- Для цього вам знадобиться ароматична смола, яка гарно димить.
- Запаліть смолу і дайте їй трохи погоріти, а потім дмухніть на вогонь, щоб вона здиміла.
- Пройдіться по кожному кутку кімнати або простору, що очищаєте, виговорюючи свої власні слова для очищення від негативу. Можна також пройтися навколо свого тіла.
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Ритуал з використанням кристалів:
- Виберіть кристал, який вам подобається і який вважається добре підхожим для очищення, наприклад, чистий кварц або чорний турмалін.
- Покладіть кристал на сонце або на місячне світло протягом спадного Місяця, щоб він зарядився енергією.
- Потім тримайте кристал у руці або покладіть на своє тіло, візуалізуючи, як він абсорбує і виводить негативні енергії.
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Ритуал з водою:
- Візьміть чисту миску з водою.
- Додайте до води певні інгредієнти для очищення, такі як морська сіль або ефірні олії, наприклад, лаванда або розмарин.
- Покладіть свої руки в воду і візуалізуйте, як усі негативні емоції і енергії плавають від вас у воді.
- Після завершення ритуалу викиньте воду з негативом у злив і вимийте миску.
Ці ритуали можуть бути виконані індивідуально або в комбінації, залежно від вашої особистої практики і вірувань. Важливо віддати цим діям інтенцію очищення і відпущення негативу, щоб створити простір для нових позитивних енергій у вашому житті.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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