Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: що не варто робити у цей час

У період спадного Місяця, який триватиме з 24 травня по 5 червня 2024 року, з езотеричного погляду є певні дії, які краще уникати. Ось що не рекомендується робити під час спадного Місяця:

Не розпочинати нові проєкти : енергія спадного Місяця не сприяє початку нових проєктів, тому краще відкласти всі важливі починання на пізніше.

: енергія спадного Місяця не сприяє початку нових проєктів, тому краще відкласти всі важливі починання на пізніше. Не відкривати нові підприємства чи бізнеси : Це не найкращий час для старту нових бізнес-ініціатив чи початку важливих справ.

: Це не найкращий час для старту нових бізнес-ініціатив чи початку важливих справ. Не підписувати важливі договори : уникати підписання важливих договорів або укладання угод, оскільки результати можуть бути нестійкими або непередбачуваними.

: уникати підписання важливих договорів або укладання угод, оскільки результати можуть бути нестійкими або непередбачуваними. Не робити великих фінансових вкладень : не рекомендується інвестувати великі суми грошей або здійснювати значні фінансові операції.

: не рекомендується інвестувати великі суми грошей або здійснювати значні фінансові операції. Не проводити серйозні зміни : уникати серйозних змін у житті, таких як переїзди, зміна роботи чи життєвих обставин.

: уникати серйозних змін у житті, таких як переїзди, зміна роботи чи життєвих обставин. Не розпочинати нові стосунки : це не найкращий час для початку нових романтичних стосунків чи дружніх зв'язків.

: це не найкращий час для початку нових романтичних стосунків чи дружніх зв'язків. Не робити хірургічні операції : уникати планових хірургічних втручань, якщо це можливо, оскільки процес загоєння може бути повільнішим.

: уникати планових хірургічних втручань, якщо це можливо, оскільки процес загоєння може бути повільнішим. Не починати нові курси лікування: відкласти початок нових курсів лікування або приймання нових медикаментів до зростального Місяця.

Не ризикувати : Уникати ризикових заходів або екстремальних видів діяльності, оскільки зниження енергії може призвести до непередбачених ситуацій.

: Уникати ризикових заходів або екстремальних видів діяльності, оскільки зниження енергії може призвести до непередбачених ситуацій. Не брати участь у конфліктах : Уникати конфліктів і суперечок, оскільки енергії можуть бути нестабільними, і це може погіршити ситуацію.

: Уникати конфліктів і суперечок, оскільки енергії можуть бути нестабільними, і це може погіршити ситуацію. Не планувати весілля або заручин : Краще відкласти такі важливі події на період зростального Місяця.

: Краще відкласти такі важливі події на період зростального Місяця. Не переїжджати в новий дім: Переїзд може бути менш вдалим під час спадного Місяця.

Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути можливих труднощів та використати енергію спадного Місяця на благо.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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