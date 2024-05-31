Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: що не варто робити у цей час

Під час періоду спадного Місяця є певні заборони.
У період спадного Місяця, який триватиме з 24 травня по 5 червня 2024 року, з езотеричного погляду є певні дії, які краще уникати. Ось що не рекомендується робити під час спадного Місяця:
- Не розпочинати нові проєкти: енергія спадного Місяця не сприяє початку нових проєктів, тому краще відкласти всі важливі починання на пізніше.
- Не відкривати нові підприємства чи бізнеси: Це не найкращий час для старту нових бізнес-ініціатив чи початку важливих справ.
- Не підписувати важливі договори: уникати підписання важливих договорів або укладання угод, оскільки результати можуть бути нестійкими або непередбачуваними.
- Не робити великих фінансових вкладень: не рекомендується інвестувати великі суми грошей або здійснювати значні фінансові операції.
- Не проводити серйозні зміни: уникати серйозних змін у житті, таких як переїзди, зміна роботи чи життєвих обставин.
- Не розпочинати нові стосунки: це не найкращий час для початку нових романтичних стосунків чи дружніх зв'язків.
- Не робити хірургічні операції: уникати планових хірургічних втручань, якщо це можливо, оскільки процес загоєння може бути повільнішим.
- Не починати нові курси лікування: відкласти початок нових курсів лікування або приймання нових медикаментів до зростального Місяця.
- Не ризикувати: Уникати ризикових заходів або екстремальних видів діяльності, оскільки зниження енергії може призвести до непередбачених ситуацій.
- Не брати участь у конфліктах: Уникати конфліктів і суперечок, оскільки енергії можуть бути нестабільними, і це може погіршити ситуацію.
- Не планувати весілля або заручин: Краще відкласти такі важливі події на період зростального Місяця.
- Не переїжджати в новий дім: Переїзд може бути менш вдалим під час спадного Місяця.
Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути можливих труднощів та використати енергію спадного Місяця на благо.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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