Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: що варто зробити

Спадний Місяць зазвичай асоціюється з відпусканням щось непотрібного.
З погляду езотерики, період спадного Місяця, який триватиме з 24 травня по 5 червня 2024 року, підходить для завершення та очищення. Це час, коли енергії знижується, тому важливо зосередитися на таких аспектах:
- Завершення проєктів: завершуйте розпочаті проєкти, вирішуйте старі справи, підбивайте підсумки.
- Аналіз та саморефлексія: аналізуйте свої досягнення та помилки, проводьте ревізію своїх цілей.
- Очищення простору: приберіть та організуйте свій простір, позбавляйтеся від зайвих речей, які вам більше не потрібні.
- Енергетичне очищення: виконуйте ритуали очищення дому, використовуючи свічки, пахощі чи спеціальні ритуальні засоби.
- Прощення та відпущення образ: працюйте над прощенням себе та інших, звільняйтеся від старих образ і негативних емоцій.
- Звільнення від шкідливих звичок: це вдалий час для того, щоб позбутися від шкідливих звичок, проводьте очищення організму.
- Розвиток інтуїції: працюйте над розвитком інтуїції, займайтеся медитацією, слухайте свої внутрішні відчуття.
- Робота з мріями: звертайте увагу на свої сни, вони можуть давати підказки і відповіді на важливі питання.
- Планування нового циклу: після очищення і завершення готуйтеся до нового місячного циклу, ставте нові цілі та плани.
- Детоксикація: проводьте дні для детоксикації організму, пийте більше води, їжте легку і здорову їжу.
- Спокій та релаксація: приділіть увагу своєму емоційному стану, займайтеся релаксаційними практиками, медитацією, йогою.
Ці рекомендації допоможуть вам використати енергію спадного Місяця на користь, звільнившись від усього зайвого та готуючись до нового циклу з чистою енергією.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?
Читайте також: