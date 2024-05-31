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Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: що варто зробити

Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: що варто зробити

Під час спадного Місяця доречно чогось позбутися. / Фото: ТСН.ua

Спадний Місяць зазвичай асоціюється з відпусканням щось непотрібного.

З погляду езотерики, період спадного Місяця, який триватиме з 24 травня по 5 червня 2024 року, підходить для завершення та очищення. Це час, коли енергії знижується, тому важливо зосередитися на таких аспектах:

  • Завершення проєктів: завершуйте розпочаті проєкти, вирішуйте старі справи, підбивайте підсумки.
  • Аналіз та саморефлексія: аналізуйте свої досягнення та помилки, проводьте ревізію своїх цілей.
  • Очищення простору: приберіть та організуйте свій простір, позбавляйтеся від зайвих речей, які вам більше не потрібні.
  • Енергетичне очищення: виконуйте ритуали очищення дому, використовуючи свічки, пахощі чи спеціальні ритуальні засоби.
  • Прощення та відпущення образ: працюйте над прощенням себе та інших, звільняйтеся від старих образ і негативних емоцій. 
  • Звільнення від шкідливих звичок: це вдалий час для того, щоб позбутися від шкідливих звичок, проводьте очищення організму.
  • Розвиток інтуїції: працюйте над розвитком інтуїції, займайтеся медитацією, слухайте свої внутрішні відчуття.
  • Робота з мріями: звертайте увагу на свої сни, вони можуть давати підказки і відповіді на важливі питання.
  • Планування нового циклу: після очищення і завершення готуйтеся до нового місячного циклу, ставте нові цілі та плани.
  • Детоксикація: проводьте дні для детоксикації організму, пийте більше води, їжте легку і здорову їжу.
  • Спокій та релаксація: приділіть увагу своєму емоційному стану, займайтеся релаксаційними практиками, медитацією, йогою.

Ці рекомендації допоможуть вам використати енергію спадного Місяця на користь, звільнившись від усього зайвого та готуючись до нового циклу з чистою енергією.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

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