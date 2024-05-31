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Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для звільнення

Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для звільнення

Під час спадного Місяця можна виконати низку ритуалів. / Фото: ТСН.ua

Під час спадного Місяця

Період спадного Місяця є сприятливим для ритуалів, спрямованих на звільнення від негативу, старих звичок, токсичних емоцій та інших небажаних аспектів життя. Ось три ефективні езотеричні ритуали для звільнення:

Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з паперовими листами

Ціль: Звільнення від негативних думок і емоцій

Що потрібно:

  • Папір
  • Ручка або олівець
  • Свічка
  • Вогнетривка місткість

Ритуал: 

  • Виберіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Запаліть свічку.
  • Напишіть на папері все, від чого хочете звільнитися. Це можуть бути негативні думки, образи, страхи, старі звички тощо.
  • Сконцентруйтесь на написаному, уявіть, як ці негативні аспекти залишають ваше життя.
  • Обережно спаліть папір над вогнетривкою місткістю, уявляючи, як всі негативні енергії зникають з димом.
  • Подякуйте Всесвіту за звільнення. Загасіть свічку.

Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з водою

Ціль: Очищення та звільнення від старої енергії

Що потрібно:

  • Чаша з водою (бажано джерельна або очищена)
  • Три дрібки солі
  • Декілька крапель ефірної олії (наприклад, лаванди чи евкаліпта)

Ритуал:

  • Виберіть спокійне місце, наповніть чашу водою, додайте сіль і ефірну олію.
  • Сядьте зручно, закрийте очі і зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, заспокоюючись.
  • Опустіть руки в воду, уявляючи, як негативна енергія переходить з вашого тіла у воду.
  • Після декількох хвилин промовте: "Я відпускаю все, що мені більше не служить. Нехай вода забере всі негативні енергії."
  • Вилийте воду на землю, уявляючи, як земля поглинає і трансформує негативну енергію в позитивну.

Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з кристалами

Ціль: Звільнення від шкідливих звичок або токсичних зв'язків

Що потрібно:

  • Чорний турмалін або обсидіан
  • Білий свічка
  • Листок паперу і ручка

Ритуал:

  • Виберіть спокійне місце, запаліть білу свічку.
  • Напишіть на папері звичку або зв'язок, від якого хочете звільнитися.
  • Візьміть кристал в руку, закрийте очі і уявіть, як він поглинає всі негативні енергії, пов'язані з цією звичкою або зв'язком.
  • Посидьте декілька хвилин у медитації, зосереджуючись на звільненні. Скажіть: "Я звільняюсь від (назва звички або зв'язку). Нехай цей кристал забере всі негативні енергії."
  • Загасіть свічку, зберігайте кристал в безпечному місці або закопайте його в землю, символізуючи звільнення.

Ці ритуали допоможуть вам звільнитися від негативу і підготуватися до нового циклу з чистою енергією.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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