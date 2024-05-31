Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для звільнення

Під час спадного Місяця
Період спадного Місяця є сприятливим для ритуалів, спрямованих на звільнення від негативу, старих звичок, токсичних емоцій та інших небажаних аспектів життя. Ось три ефективні езотеричні ритуали для звільнення:
Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з паперовими листами
Ціль: Звільнення від негативних думок і емоцій
Що потрібно:
- Папір
- Ручка або олівець
- Свічка
- Вогнетривка місткість
Ритуал:
- Виберіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Запаліть свічку.
- Напишіть на папері все, від чого хочете звільнитися. Це можуть бути негативні думки, образи, страхи, старі звички тощо.
- Сконцентруйтесь на написаному, уявіть, як ці негативні аспекти залишають ваше життя.
- Обережно спаліть папір над вогнетривкою місткістю, уявляючи, як всі негативні енергії зникають з димом.
- Подякуйте Всесвіту за звільнення. Загасіть свічку.
Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з водою
Ціль: Очищення та звільнення від старої енергії
Що потрібно:
- Чаша з водою (бажано джерельна або очищена)
- Три дрібки солі
- Декілька крапель ефірної олії (наприклад, лаванди чи евкаліпта)
Ритуал:
- Виберіть спокійне місце, наповніть чашу водою, додайте сіль і ефірну олію.
- Сядьте зручно, закрийте очі і зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, заспокоюючись.
- Опустіть руки в воду, уявляючи, як негативна енергія переходить з вашого тіла у воду.
- Після декількох хвилин промовте: "Я відпускаю все, що мені більше не служить. Нехай вода забере всі негативні енергії."
- Вилийте воду на землю, уявляючи, як земля поглинає і трансформує негативну енергію в позитивну.
Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з кристалами
Ціль: Звільнення від шкідливих звичок або токсичних зв'язків
Що потрібно:
- Чорний турмалін або обсидіан
- Білий свічка
- Листок паперу і ручка
Ритуал:
- Виберіть спокійне місце, запаліть білу свічку.
- Напишіть на папері звичку або зв'язок, від якого хочете звільнитися.
- Візьміть кристал в руку, закрийте очі і уявіть, як він поглинає всі негативні енергії, пов'язані з цією звичкою або зв'язком.
- Посидьте декілька хвилин у медитації, зосереджуючись на звільненні. Скажіть: "Я звільняюсь від (назва звички або зв'язку). Нехай цей кристал забере всі негативні енергії."
- Загасіть свічку, зберігайте кристал в безпечному місці або закопайте його в землю, символізуючи звільнення.
Ці ритуали допоможуть вам звільнитися від негативу і підготуватися до нового циклу з чистою енергією.
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