Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: три езотеричні ритуали для звільнення

Період спадного Місяця є сприятливим для ритуалів, спрямованих на звільнення від негативу, старих звичок, токсичних емоцій та інших небажаних аспектів життя. Ось три ефективні езотеричні ритуали для звільнення:

Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з паперовими листами

Ціль: Звільнення від негативних думок і емоцій

Що потрібно:

Папір

Ручка або олівець

Свічка

Вогнетривка місткість

Ритуал:

Виберіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Запаліть свічку.

Напишіть на папері все, від чого хочете звільнитися. Це можуть бути негативні думки, образи, страхи, старі звички тощо.

Сконцентруйтесь на написаному, уявіть, як ці негативні аспекти залишають ваше життя.

Обережно спаліть папір над вогнетривкою місткістю, уявляючи, як всі негативні енергії зникають з димом.

Подякуйте Всесвіту за звільнення. Загасіть свічку.

Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з водою

Ціль: Очищення та звільнення від старої енергії

Що потрібно:

Чаша з водою (бажано джерельна або очищена)

Три дрібки солі

Декілька крапель ефірної олії (наприклад, лаванди чи евкаліпта)

Ритуал:

Виберіть спокійне місце, наповніть чашу водою, додайте сіль і ефірну олію.

Сядьте зручно, закрийте очі і зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, заспокоюючись.

Опустіть руки в воду, уявляючи, як негативна енергія переходить з вашого тіла у воду.

Після декількох хвилин промовте: "Я відпускаю все, що мені більше не служить. Нехай вода забере всі негативні енергії."

Вилийте воду на землю, уявляючи, як земля поглинає і трансформує негативну енергію в позитивну.

Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: ритуал з кристалами

Ціль: Звільнення від шкідливих звичок або токсичних зв'язків

Що потрібно:

Чорний турмалін або обсидіан

Білий свічка

Листок паперу і ручка

Ритуал:

Виберіть спокійне місце, запаліть білу свічку.

Напишіть на папері звичку або зв'язок, від якого хочете звільнитися.

Візьміть кристал в руку, закрийте очі і уявіть, як він поглинає всі негативні енергії, пов'язані з цією звичкою або зв'язком.

Посидьте декілька хвилин у медитації, зосереджуючись на звільненні. Скажіть: "Я звільняюсь від (назва звички або зв'язку). Нехай цей кристал забере всі негативні енергії."

Загасіть свічку, зберігайте кристал в безпечному місці або закопайте його в землю, символізуючи звільнення.

Ці ритуали допоможуть вам звільнитися від негативу і підготуватися до нового циклу з чистою енергією.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

Читайте також: