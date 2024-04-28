Спадний Місяць 25 квітня – 7 травня 2024 року: чим особливий цей період

З погляду езотерики та астрології, спадний Місяць 25 квітня – 7 травня 2024 року вважається періодом внутрішньої трансформації та очищення. Ось деякі особливості цього періоду:

Внутрішній розвиток: спадний Місяць сприяє поглибленому самопізнанню та внутрішньому розвитку. Це час для внутрішньої роботи, рефлексії та звернення до власних емоцій та підсвідомих процесів. Очищення і відпущення: під час спадного Місяця виникає можливість відпустити старе, що вже не служить вам, і звільнити місце для нового. Це може бути не лише фізичне очищення середовища, але й емоційне та енергетичне очищення. Самоаналіз та підготовка до нового: спадний Місяць сприяє оцінці минулого циклу, визначенню своїх цілей і намірів на майбутнє. Це може бути часом для планування та підготовки до нового місячного циклу. Прийняття та трансформація: під впливом енергії спадного Місяця можна більш глибоко відчути необхідність прийняття змін і трансформації. Це може включати зміни в своєму житті, перегляд старих переконань та прийняття нових підходів. Підсилення інтуїції та духовного з'єднання: спадний Місяць може сприяти підсиленню зв'язку з внутрішнім світом, підвищенню інтуїтивних здібностей та розвитку духовності.

З астрологічної думки, вплив спадного Місяця може залежати від конкретних позицій планет у вашому народному гороскопі та взаємодії з вашим особистим гороскопом. Однак загалом спадний Місяць часто сприймається як час внутрішнього розвитку, очищення та підготовки до нового циклу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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