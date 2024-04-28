Спадний Місяць 25 квітня – 7 травня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Забобони та прикмети, пов'язані зі спадним Місяцем 25 квітня – 7 травня 2024 року, можуть відрізнятися в різних культурах та традиціях.

Але ось деякі з них:

Не садити рослини: в деяких культурах вважається, що саджання рослин у спадний Місяць може призвести до того, що вони не будуть добре рости або навіть загинуть. Тож краще утриматися від садіння рослин у цей час. Не починати нові справи: вважається, що спадний Місяць - це час для закінчення старих справ та проєктів, а не для початку нових. Тому люди можуть утримуватися від початку нових справ або планів до приходу Нового Місяця. Не обрізати волосся: існують повір'я, що обрізане волосся в спадний Місяць може призвести до того, що вони будуть рости повільніше або набувати непотрібну густину. Тому деякі люди утримуються від стрижки волосся під час цього періоду. Не виходити заміж або не одружуватися: в деяких культурах вірять, що весілля, відбуте під час спадного Місяця, може призвести до нещастя або розлучення. Тому молодим людям можуть радити утриматися від одруження в цей час. Не купувати нові речі: деякі люди вважають, що покупка нових речей в спадний Місяць може принести нещастя або негативні наслідки. Тому вони утримуються від шопінгу або купівлі в цей час.

Ці прикмети та забобони мають свої коріння у віруваннях і традиціях різних культур і можуть не мати наукового обґрунтування. Проте вони можуть відображати певні аспекти культурного спадку та вірувань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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