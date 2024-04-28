Спадний Місяць 25 квітня – 7 травня 2024 року: що категорично заборонено робити

Спадний Місяць відбудеться у період 25 квітня – 7 травня 2024 року.

Заборонене під час спадного Місяця може варіюватися залежно від індивідуальних переконань та традицій. Однак деякі загальні поради щодо того, що категорично не рекомендується робити під час цього періоду з погляду езотерики, можуть включати:

Початок важливих справ або проєктів: традиційно спадний Місяць вважається часом завершення, а не початку. Тому краще утриматися від початку великих нових проєктів або планів до початку нового місячного циклу. Сплановані оперативні втручання: це може включати медичні операції або великі фізичні заходи, такі як важливі операції або процедури, які можуть потребувати значного часу для відновлення. Зауважте, що це не обов'язково пов'язано з енергіями Місяця, але може бути пов'язано з циклами тіла та здоров'я. Великі фінансові інвестиції: традиційно відкладення великих фінансових рішень на час, коли Місяць перебуває у спаді, може бути розглянуто як розумний крок. Таке рішення може дати вам час для ретельного обдумування та аналізу. Несприятливі рішення: утримуйтеся від прийняття важливих рішень під час спадного Місяця, оскільки енергія цього часу може впливати на вашу спроможність чітко мислити та виробляти розсудливі рішення. Важливі вирішення конфліктів: якщо ви знаходитесь у ситуації конфлікту або неузгодженості, може бути краще відкласти вирішення цієї ситуації до періоду, коли енергія Місяця більш підтримувальна для гармонії і згоди.

Це лише загальні поради, і кожна людині кожна людина може мати власні переконання та традиції щодо того, що краще робити або утримуватися від того, не можна робити під час спадного Місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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