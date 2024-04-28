Спадний Місяць 25 квітня – 7 травня 2024 року: три ритуали очищення

Під час спадного Місяця можна виконати низку ритуалів.

Під час спадного Місяця 25 квітня – 7 травня 2024 року доречними будуть ритуали очищення, які можна виконати під час спадного Місяця:

Ритуал очищення з використанням солі: Приготуйте собі ванну з теплою водою.

Додайте до води декілька столових ложок морської солі або кристалів гімалайської солі.

Увійдіть у ванну і зануртесь у воду, уявляючи, що всі негативні енергії покидають ваше тіло.

Проведіть у воді декілька хвилин, дозволяючи солі очистити ваше енергетичне поле.

Після цього вийдіть з ванни, почуйте легкість і свіжість вашого тіла. Ритуал очищення з використанням кристалів: Виберіть кристали, які асоціюються з очищенням і захистом, наприклад, кварц, аметист або чорний турмалін.

Покладіть ці кристали на вікна чи просто неба протягом ночі, щоб їх зарядили енергією Місяця.

Наступного ранку, під час спадання Місяця, тримайте кристали в руках і візуалізуйте, як вони вбирають усю негативну енергію з вашого тіла і середовища.

Після завершення візуалізації почуйте, як ваше тіло стає легшим і світлішим. Ритуал очищення з використанням ритуальних трав або медитації: Використовуйте ароматичні ритуальні трави, такі як шавлія, лаванда або рути, для очищення вашого простору.

Запаліть пучки з цих трав і пройдіться ним навколо свого приміщення, візуалізуючи, як воно очищається від негативної енергії, пам'ятаючи про протипожежну безпеку.

Як альтернативу, можна провести медитацію на очищення: сядьте в зручному положенні, закрийте очі, візьміть глибокий вдих і уявіть, що ви вдихаєте світло та чистоту, а видаляєте негативність та тяжіння з кожним видихом.

Ці ритуали можуть бути виконані окремо або в поєднанні з іншими методами очищення, щоб створити потужний ефект очищення та відновлення енергії під час спадного Місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.