Спадний Місяць 25 лютого - 9 березня 2024 року: що не варто робити

Є кілька езотеричних заборон під час цього періоду.

Спадний Місяць в езотериці часто розглядається як період, коли енергія спрямована на внутрішнє оновлення та відпочинок. Це може бути часом, коли необхідно зосередитися на власних потребах та підтримці власного благополуччя. Тут наведено деякі рекомендації щодо того, що можна уникати або робити під час Спадного Місяця з погляду езотерики:

Починати нові проєкти: Спадний Місяць вважається несприятливим часом для старту нових проєктів або початку важливих справ. Замість цього, цей період може бути використаний для завершення та оцінки попередніх завдань. Закладати основи: У традиційних віруваннях Спадний Місяць вважається часом, коли будь-яка робота над будівництвом чи закладанням основ може не мати стабільного фундаменту. Тому цей період можна використовувати для переосмислення та підготовки. Проводити важливі події: Це не найкращий час для організації важливих заходів чи подій, бо енергія може бути нестабільною та несприятливою для вдалого перебігу подій. Розпочинати важливі переговори: Спадний Місяць може призвести до непевності та нестабільності, тому не рекомендується розпочинати важливі переговори або угоди в цей час. Зберігати енергію: Спадний Місяць сприяє відпочинку та релаксації. Це може бути часом для власного догляду, відновлення енергії та зосередження на внутрішньому саморозвитку.

Загалом, важливо пам'ятати, що езотеричні переконання є великою мірою індивідуальними, і кожна людина може обирати, як враховувати цей період в своєму житті. Важливо слухати власні потреби та інтуїцію під час Спадного Місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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