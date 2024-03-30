Спадний Місяць 26 березня – 7 квітня 2024 року: популярні забобони та прикмети

У багатьох культурах спадний Місяць пов'язують із різними забобонами та прикметами. Ось кілька з них:

Не виносити сміття чи викидати непотрібні речі: вважається, що якщо ви виносите сміття чи викидаєте непотрібні речі під час спадного Місяця, це може принести негативні наслідки або втратити щось важливе. Не розпочинати нові справи чи проєкти: час спадного Місяця вважається несприятливим для початку чогось нового. Люди можуть утримуватися від початку нових справ чи проєктів до приходу нового Місяця. Утримання від важливих рішень чи покупок: вважається, що прийняття важливих рішень або здійснення великих покупок під час спадного Місяця може призвести до невдачі або негативних наслідків. Важливі ритуали та магічні практики: деякі люди використовують час спадного Місяця для проведення ритуалів, магічних практик або чарів з метою очищення, захисту або привернення позитивної енергії. Поведінка домашніх тварин: деякі вірування пов'язані з поведінкою домашніх тварин під час спадного Місяця. Наприклад, якщо ваша собака чи кіт починає поводитися незвично, це може бути прикметою чогось негативного. Важливі знаки в природі: деякі прикмети пов'язані зі змінами в природі під час спадного Місяця, такими як негативні погодні умови, зміни у зростанні рослин або активність тварин.

Ці прикмети та забобони можуть варіюватися залежно від культурних та релігійних традицій, і вони можуть не мати наукового обґрунтування. З усім тим, вони відображають вірування та звичаї багатьох людей і можуть мати символічне значення в їх житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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