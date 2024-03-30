Спадний Місяць 26 березня – 7 квітня 2024 року: що категорично не варто робити у цей період

Хоча спадний Місяць часто сприймається як час меншої активності і відпочинку, все ж є кілька корисних речей, які можна зробити під час цього періоду:

Відпочинок та відновлення енергії: спадний Місяць може бути ідеальним часом для відпочинку та відновлення енергії. Візьміть собі додатковий час для сну, релаксуйте в спокійній обстановці і дозвольте своєму організму відпочити. Рефлексія та саморозвиток: використовуйте цей час для внутрішньої рефлексії та самоаналізу. Подумайте про свої цілі, бажання та амбіції, і визначте, які кроки ви можете зробити, щоб досягти їх. Завершення незавершених справ: використовуйте цей період для завершення незавершених проєктів або завдань, які ви вже розпочали. Це може бути ідеальний час для обробки завдань, які лежать без уваги. Очищення і організація: проведіть час, щоб очистити свій простір від непотрібних речей та організувати все навколо вас. Пориньте в прибирання та організацію, щоб створити затишну та зручну атмосферу. Подбайте про себе: Вкажіть увагу на своє фізичне та емоційне благополуччя. Займайтеся вправами для збереження здоров'я, медитацією, йогою або будь-якою іншою діяльністю, яка допомагає вам відчувати себе краще. Творчість і самовираження: Використовуйте цей час для розвитку своєї творчості. Пишіть, малюйте, готуйте або робіть будь-яку іншу діяльність, яка надихає вас і допомагає виразити себе.

Це лише кілька ідей того, що можна робити під час спадного Місяця. Важливо слухати своє тіло та власні потреби і відповідно пристосовувати ваші дії до них.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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