Спадний Місяць 26 березня – 7 квітня 2024 року: що не варто робити у цей час

Спадний Місяць в багатьох культурах вважається часом, коли краще утриматися від початку нових справ і проєктів, а також виконання важливих справ.

Ось декілька рекомендацій того, що не варто робити під час спадного Місяця:

Розпочинати нові проєкти або плани: час спадного Місяця вважається менш сприятливим для початку чогось нового. Краще відкласти ці ініціативи до настання наступної фази Місяця. Планувати важливі зустрічі або події: під час спадного Місяця енергія може бути менш активною або непередбачуваною, тому це може не бути найкращим часом для важливих зустрічей або подій. Проводити важливі операції чи процедури: якщо можливо, краще утриматися від проведення важливих медичних операцій або інших серйозних процедур під час спадного Місяця. Розчищати простір або викидати непотрібні речі: час спадного Місяця часто асоціюється зі зниженням енергії та втомою. Тому краще утриматися від великих робіт з прибирання або розчищення. Починати строгі дієти або інтенсивні тренування: під час спадного Місяця організм може бути менш стійким до стресу, тому необхідно обережно підходити до змін у харчуванні чи фізичній активності.

Ці поради базуються на традиційних переконаннях та культурних віруваннях, і вони можуть не мати наукового обґрунтування. З усім тим, багато людей дотримуються цих рекомендацій як символічний спосіб управління своїм часом та енергією.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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