Спадний Місяць 26 березня – 7 квітня 2024 року: три потужні езотеричні обряди

Спадний Місяць - хороший час для ритуалів та обрядів.

У езотеричних практиках спадний Місяць часто розглядається як час для внутрішнього розвитку, очищення та підготовки до нового циклу.

Ось три потужні езотеричні обряди, які можна провести під час спадного Місяця:

Ритуал очищення і звільнення від негативної енергії: Почніть, сядьте в зручному положенні та сконцентруйтеся на своєму диханні.

Візьміть в руки свічку або кристал, що вам сприяє, і відчуйте його енергію.

Візьміть папір і ручку та напишіть усе, що хочете позбутися, відчуваєте або бажаєте відпустити.

Після цього спаліть або розірвіть цей папір, віддавши його негативній енергії та дозволяючи собі відпустити її.

Проспівайте мантру або афірмацію, яка вас підтримає у процесі очищення. Медитація на внутрішню трансформацію: Сядьте в зручному положенні та закрийте очі.

Сфокусуйтеся на своєму диханні та візуалізуйте своє внутрішнє ядро світла.

Відчуйте, як це світло проникає у кожну клітину вашого тіла, очищаючи і трансформуючи її.

Під час медитації візуалізуйте себе як нову, покращену версію себе, готову до нового початку. Створення амулета або талісмана для захисту та підтримки: Виберіть кристал або предмет, який вам особисто асоціюється з захистом та підтримкою.

Очистіть його від негативної енергії за допомогою свічки, копчення або святого води.

Запишіть свої наміри на папері та покладіть цей предмет на нього, візуалізуючи, як він заповнюється вашими позитивними намірами.

Носіть цей амулет або талісман при собі під час спадного Місяця для підтримки та захисту.

Ці ритуали можуть бути корисними для вас під час спадного Місяця, проте пам'ятайте, що важливо дотримуватися власних вірувань і інтуїції в процесі проведення цих обрядів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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