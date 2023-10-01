Спадний Місяць 30 вересня - 13 жовтня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Під час періоду спадного Місяця зверніть увагу на поради всесвіту.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на період спадного Місяця розповідає, що Ракам слід продемонструвати характер, а Левам потрібно більше співпрацювати з людьми.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період спадного Місяця для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

Обирайте щось одне. У стосунках не варто розриватися між коханими. На роботі оберіть лише одну ціль і вирушайте до неї.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Заспокойтеся. Нині - час перепочити. У стосунках замисліться над їх продовженням. А на роботі заплануйте відпустку.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король кубків"

Прислухайтеся до порад мудрого чоловіка. У стосунках ви здатні на більше. На роботі шукайте однодумців.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте характер. У любові покажіть партнеру чи партнерці вашу силу. Дійте активно на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Потрібно більше співпрацювати з людьми. У стосунках рухайтеся одне до одного. А на роботі розпочніть новий етап.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка кубків"

Пам'ятайте про те, що стосунки - це не лише секс. Додайте більше дружби до вашої любові. На роботі спробуйте знайти справжніх друзів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках рухайтеся разом до обраної мети. На роботі не буде перешкод.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Закохані"

Зануртеся у почуття. У любові розкрийте ваше серце навстіж. А на роботі доведеться зіткнутися з певним вибором.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка мечів"

Буде боляче. Потрібно зціпити зуби. У стосунках захищайте свої позиції. А на роботі відстоюйте своє.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Боріться і перемагайте. У стосунках покажіть, хто у них головний. У робочих питаннях захищайте справу, яку ви робите.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дурень"

Рухайтеся вперед. Не бійтеся у стосунках починати щось нове. А на роботі - діяти нестандартно.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева жезлів"

Час проявити вогонь. У любові розкрийте свій потенціал. На роботі варто поводитися динамічніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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