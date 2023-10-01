Спадний Місяць 30 вересня - 13 жовтня 2023 року: три сильні езотеричні ритуали

Зверніть увагу, що езотеричні ритуали не мають наукового підґрунтя і часто базуються на віруваннях та суспільних конвенціях.

Якщо вам цікаві такі ритуали, будьте обережні та не забувайте про особисту безпеку та добробут.

Ритуал Місяця: Ви можете провести цей ритуал вночі, коли Місяць повністю видно на небі. Він спрямований на висловлення позитивних намірів і досягнення цілей. Ось кроки, які ви можете слідувати: Зайдіть на відкриту ділянку, де ви можете чітко бачити Місяць.

Сідайте або стійте зручно і зосередьтеся на своїх намірах.

Візьміть папір та ручку і напишіть свої наміри чітко і коротко. Віддайте їм позитивну і емоційну силу.

Передайте свої наміри Місяцю, зображуючи собі, що вони вже виконані. Ви можете вимовляти їх вголос або просто уявляти це в своєму розумі.

Подякуйте Місяцю за підтримку та вірте, що ваші наміри втіляться в життя. Ритуал пошуку внутрішнього спокою: Цей ритуал може допомогти вам знайти внутрішній спокій та гармонію в цей період. Він може бути проведений будь-якого дня під час Спадного Місяця. Зайдіть у спокійне та комфортне місце вдома або на природі.

Засвітіть свічку та розмістіть її перед собою.

Закрийте очі та глибоко вдихніть та видихніть, зосереджуючись на своєму диханні.

Уявіть собі, що ви залишаєте за собою всі негативні емоції та стрес.

Відкрийте очі та подивіться на полум'я свічки, думаючи про внутрішній спокій і гармонію.

Завершіть ритуал словами подяки та наміром зберегти цей спокійний стан. Ритуал прощення і визволення: Цей ритуал може бути корисним для очищення душі впродовж Спадного Місяця. Він спрямований на простеження і визволення від образів, що заважають вашому розвитку. Сідайте в тихому місці, де вас не буде заважати.

Закрийте очі і зосередьтеся на своєму диханні.

Уявіть собі особу або ситуацію, з якою ви хочете примиритися або про яку ви хочете відпустити.

Виразіть свої почуття та емоції, пов'язані з цією особою або ситуацією. Скажіть всі слова про прощення або визволення, які прийдуть вам на думку.

Повільно вдихайте і видихайте, уявляючи, як негативні емоції покидають вас разом з кожним видихом.

Після завершення ритуалу, подякуйте собі та всьому навколишньому.

Завжди пам'ятайте, що ці ритуали ґрунтуються на віруваннях і суб'єктивних переживаннях, і вони можуть мати різні ефекти на різних людей. Перед проведенням будь-якого езотеричного ритуалу слід ретельно обдумати свої наміри і переконатися, що вони відповідають вашим особистим цілям і цінностям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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