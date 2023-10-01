Спадний Місяць 30 вересня - 13 жовтня 2023 року: три сильні езотеричні ритуали

Зверніть увагу, що езотеричні ритуали не мають наукового підґрунтя і часто базуються на віруваннях та суспільних конвенціях.
Якщо вам цікаві такі ритуали, будьте обережні та не забувайте про особисту безпеку та добробут.
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Ритуал Місяця: Ви можете провести цей ритуал вночі, коли Місяць повністю видно на небі. Він спрямований на висловлення позитивних намірів і досягнення цілей. Ось кроки, які ви можете слідувати:
- Зайдіть на відкриту ділянку, де ви можете чітко бачити Місяць.
- Сідайте або стійте зручно і зосередьтеся на своїх намірах.
- Візьміть папір та ручку і напишіть свої наміри чітко і коротко. Віддайте їм позитивну і емоційну силу.
- Передайте свої наміри Місяцю, зображуючи собі, що вони вже виконані. Ви можете вимовляти їх вголос або просто уявляти це в своєму розумі.
- Подякуйте Місяцю за підтримку та вірте, що ваші наміри втіляться в життя.
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Ритуал пошуку внутрішнього спокою: Цей ритуал може допомогти вам знайти внутрішній спокій та гармонію в цей період. Він може бути проведений будь-якого дня під час Спадного Місяця.
- Зайдіть у спокійне та комфортне місце вдома або на природі.
- Засвітіть свічку та розмістіть її перед собою.
- Закрийте очі та глибоко вдихніть та видихніть, зосереджуючись на своєму диханні.
- Уявіть собі, що ви залишаєте за собою всі негативні емоції та стрес.
- Відкрийте очі та подивіться на полум'я свічки, думаючи про внутрішній спокій і гармонію.
- Завершіть ритуал словами подяки та наміром зберегти цей спокійний стан.
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Ритуал прощення і визволення: Цей ритуал може бути корисним для очищення душі впродовж Спадного Місяця. Він спрямований на простеження і визволення від образів, що заважають вашому розвитку.
- Сідайте в тихому місці, де вас не буде заважати.
- Закрийте очі і зосередьтеся на своєму диханні.
- Уявіть собі особу або ситуацію, з якою ви хочете примиритися або про яку ви хочете відпустити.
- Виразіть свої почуття та емоції, пов'язані з цією особою або ситуацією. Скажіть всі слова про прощення або визволення, які прийдуть вам на думку.
- Повільно вдихайте і видихайте, уявляючи, як негативні емоції покидають вас разом з кожним видихом.
- Після завершення ритуалу, подякуйте собі та всьому навколишньому.
Завжди пам'ятайте, що ці ритуали ґрунтуються на віруваннях і суб'єктивних переживаннях, і вони можуть мати різні ефекти на різних людей. Перед проведенням будь-якого езотеричного ритуалу слід ретельно обдумати свої наміри і переконатися, що вони відповідають вашим особистим цілям і цінностям.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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