Спадний Місяць у березні 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

Спадний Місяць у березні 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

Фаза спадного Місяця – це клопіткий період.

У березні 2022 року період спадного Місяця триватиме від 19 і до 31 березня.

Спадний Місяць: чому він важливий

Фаза спадого Місяця дуже важлива. Езотерики вважають, що в цій місячній фазі нічне світло віддає накопичену раніше енергію. Тому зібрали для вас поради про спадний Місяць у березні 2022 року.

Саме тоді спосіб мислення трохи змінюється, а рівень енергії падає. Особливо ця фаза Місяця впливає на Овнів, Левів та Стрільців, — у них часто змінюється настрій.

Спадний Місяць: езотерика

Місяць – це період концентрації та раціональної витрати енергії під час останньої місячної фази. Зазвичай у цей час приносять свої плоди всі розпочаті на зростальному Місяці справи. Езотерики вважають, що краще у справах виявити максимальну концентрацію уваги, зайнятися монотонною роботою, яка потребує великих ресурсних витрат. Адже під час спадного Місяця залишається дуже мало сил для продуктивної та ефективної діяльності.

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Спадний Місяць у березні 2022: що категорично не можна робити

не говорити в гніві чи спересердя;

не розпочинати нову справу;

не робити великих та важливих покупок;

накручувати себе;

дратуватися;

нервувати;

втрачати сили;

починати ремонт.

Спадний Місяць у березні 2022: що потрібно робити

провести генеральне прибирання;

позбутися пилу;

сортувати речі;

розкладати розкидані предмети побуту на правильні місця;

викинути непотрібний мотлох;

навести чистоту у сімейному осередку;

позбутися зайвих калорій;

привести тіло до тонусу;

робити практики, пов'язані зі визволенням, очищенням;

зробити енергетичне очищення будинку;

звільнитися від негативних думок, емоцій, переконань та настанов.

Спадний Місяць у березні 2022: небезпеки періоду та поради

Під час фази спадного Місяця різного роду заздрісники та маніпулятори намагаються втертися у довіру. Через це не потрібно втрачати пильності. Також слід дослухатися до своєї інтуїції.

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