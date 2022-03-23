Спадний Місяць у березні 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

Фаза спадного Місяця – це клопіткий період.
У березні 2022 року період спадного Місяця триватиме від 19 і до 31 березня.
Спадний Місяць: чому він важливий
Фаза спадого Місяця дуже важлива. Езотерики вважають, що в цій місячній фазі нічне світло віддає накопичену раніше енергію. Тому зібрали для вас поради про спадний Місяць у березні 2022 року.
Саме тоді спосіб мислення трохи змінюється, а рівень енергії падає. Особливо ця фаза Місяця впливає на Овнів, Левів та Стрільців, — у них часто змінюється настрій.
Спадний Місяць: езотерика
Місяць – це період концентрації та раціональної витрати енергії під час останньої місячної фази. Зазвичай у цей час приносять свої плоди всі розпочаті на зростальному Місяці справи. Езотерики вважають, що краще у справах виявити максимальну концентрацію уваги, зайнятися монотонною роботою, яка потребує великих ресурсних витрат. Адже під час спадного Місяця залишається дуже мало сил для продуктивної та ефективної діяльності.
Спадний Місяць у березні 2022: що категорично не можна робити
- не говорити в гніві чи спересердя;
- не розпочинати нову справу;
- не робити великих та важливих покупок;
- накручувати себе;
- дратуватися;
- нервувати;
- втрачати сили;
- починати ремонт.
Спадний Місяць у березні 2022: що потрібно робити
- провести генеральне прибирання;
- позбутися пилу;
- сортувати речі;
- розкладати розкидані предмети побуту на правильні місця;
- викинути непотрібний мотлох;
- навести чистоту у сімейному осередку;
- позбутися зайвих калорій;
- привести тіло до тонусу;
- робити практики, пов'язані зі визволенням, очищенням;
- зробити енергетичне очищення будинку;
- звільнитися від негативних думок, емоцій, переконань та настанов.
Спадний Місяць у березні 2022: небезпеки періоду та поради
Під час фази спадного Місяця різного роду заздрісники та маніпулятори намагаються втертися у довіру. Через це не потрібно втрачати пильності. Також слід дослухатися до своєї інтуїції.
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