Спадний Місяць у квітні 2023 року: що варто зробити і що категорично заборонено

За такими віруваннями, Спадний Місяць - це час зменшення світла, коли Місяць віддаляється від Сонця і на небі він видно менше.

Цей час може розглядатися як час для підсумків, закінчення проєктів, очищення від непотрібного та відновлення енергії. Це також може бути часом для внутрішнього зосередження, медитації та роздумів.

У деяких езотеричних системах Спадний Місяць асоціюється з жіночим принципом, творчістю та інтуїцією. Тому цей час може бути використаний для розвитку творчих навичок, роботи з інтуїцією та для сприяння розвитку жіночої енергії.

Крім того, Спадний Місяць може бути часом для закладення нових ідей та проєктів, які можуть розквітнути на наступних фазах Місяця, коли світло і енергія знову збільшуються.

Спадний Місяць у квітні 2023 року: що варто зробити

Ось декілька рекомендацій того, що можна робити під час Спадного Місяця з погляду езотерики:

Медитуйте або займайтеся йогою, це допоможе вам зосередитися та відчути своє внутрішній спокій. Проведіть час з собою і навколишнім світом, зробіть прогулянку в лісі, відвідайте природний парк або місце зі спокійною атмосферою. Почніть робити плани на майбутнє, розвивати нові ідеї та плани. Смійтеся, робіть те, що вас радує та допомагає релаксувати. Займайтесь творчістю, яка допомагає вам відчути свою інтуїцію та натхнення.

Зазвичай в езотеричних традиціях не має жорстких заборон або обмежень щодо того, що можна або не можна робити під час Спадного Місяця. Проте, це може бути часом для внутрішньої роботи та очищення, тому деякі люди можуть вважати за краще утриматися від початку нових проєктів та більш активної діяльності.

Спадний Місяць у квітні 2023 року: від чого краще утриматися

Як вже було зазначено, не існує жорстких заборон або обмежень щодо того, що можна або не можна робити під час Спадного Місяця з погляду езотерики. Але деякі традиції можуть рекомендувати утриматися від наступного:

Початку нових проєктів або планів на майбутнє. Підписання важливих угод або контрактів. Проведення важливих подій, таких як весілля або важливі зустрічі. Початку нового бізнесу. Прийняття важливих рішень, особливо тих, які можуть мати великий вплив на ваше життя.

Однак, варто зазначити, що ці обмеження не є жорсткими правилами і все залежить від особистого вибору та переконань людини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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