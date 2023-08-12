Спадний Місяць у серпні 2023 року: що варто зробити та чого краще уникати

"Спадний місяць" - це поняття, яке використовується в езотеричних та астрологічних контекстах.

Воно може мати різне тлумачення залежно від джерела та традиції. Зазвичай це пов'язано з певними фазами Місяця та їх впливом на енергію та події в житті людей.

У деяких системах езотерики, Спадний Місяць може вказувати на період після повні, коли Місяць знову починає зменшуватися в розмірі до молодика. Цей період сприймається як час відповідності, рефлексії, позбавлення зайвого та підготовки до нового циклу.

Ось деякі поради щодо того, що можна зробити під час спадного місяця з погляду езотерики:

Рефлексія і внутрішнє вивчення: Спадний місяць сприяє глибокій рефлексії та внутрішньому вивченню. Візьміть собі час на самотність, сідайте в тиші і роздумуйте над своїми думками, емоціями, досягненнями та навіть невдачами. Очищення: Цей період можна використовувати для фізичного, емоційного та енергетичного очищення. Ви можете впровадити практики які допоможуть вам позбутися негативних енергій та напруги. Спеціальні ритуали: В езотеричних практиках існують різні ритуали та медитації, які можуть підсилити вплив спадного місяця. Наприклад, медитація на очищення аури або ритуал води може бути відповідними варіантами. Творчість та інтуїція: Спадний місяць сприяє розвитку творчих здібностей та інтуїції. Віддайте себе творчому процесу, малюйте, пишіть, грайте на музичних інструментах або просто відчуйте потік креативності. Символіка: В езотеричних традиціях різні символи можуть мати особливу силу під час спадного місяця. Ви можете працювати з каменями, кристалами, картами Таро або іншими символами, які вам співзвучні. Записи: Ведення щоденника або записування своїх думок та відчуттів може допомогти вам зануритися в свої внутрішній світ під час цієї фази Місяця.

Ці поради варто сприймати як загальні концепції, і вони можуть варіювати залежно від конкретних езотеричних традицій та ваших особистих переконань. Найкращим способом зрозуміти, як краще використовувати спадний місяць, буде дослідження та звернення до джерел, яким ви довіряєте.

У езотеричних та астрологічних традиціях, спадний місяць вважається часом зниженого енергетичного впливу, і деякі практики можуть вважатися менш сприятливими під час цього періоду. Ось декілька аспектів, які деякі езотеричні джерела радять уникати під час спадного місяця:

Розпочинати важливі справи: Спадний місяць вважається менш сприятливим для початку нових проєктів або важливих справ. Такі дії можуть зустрічати перешкоди або нестабільність. Подорожі: Також радять уникати початку подорожі під час спадного місяця, оскільки можуть виникати непередбачувані обставини або затримки. Масові заходи та події: Якщо можливо, краще уникати організації або участі в масових заходах, виставках, концертах, оскільки вони можуть бути менш успішними або несприятливими. Значущі покупки: Під час спадного місяця може бути краще утриматися від важливих покупок, оскільки можуть виникнути невідомі обставини, які вплинуть на ваш вибір. Закладання нових насаджень: Закладання рослин або саджанців під час спадного місяця може призвести до менш сприятливого росту та розвитку. Займання важливих питань: Цей час може не бути найкращим для прийняття серйозних рішень або вирішення конфліктів, оскільки енергія спадного місяця сприяє внутрішньому спокою та рефлексії.

Важливо розуміти, що ці поради базуються на езотеричних та астрологічних традиціях, і їхня ефективність може відрізнятися в залежності від особистих вірувань та досвіду. Як завжди, важливо слухати свою інтуїцію та враховувати особисті обставини при прийнятті рішень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.