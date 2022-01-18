Спадний Місяць у січні 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

У січні цикл спадного Місяця триватиме до кінця місяця.
Зміна фаз Місяця завжди була огорнута містичним ореолом. Адже в одні дні від Місяця на нічному небі лише залишалася тонка смужка, інші вона нависала над Землею, інколи ж зовсім зникала з небосхилу. Зараз відомо, що сам по собі Місяць не світиться, а лише відбиває Сонце.
Спадний Місяць: що це
Спадний Місяць — це час від повного місяця до молодика, коли земляни бачать зменшується частина освітленої сторони Місяця. У січні 2022 року спадний Місяць триватиме з 19 по 31 січня.
Спадний Місяць: астрологія і езотерика
У період спадного Місяця відбувається уповільнення та переосмислення.
Езотерики вважають, що у такі дні не варто приступати до кардинальних змін. Астрологи стверджують, що краще присвятити час рефлексії. У дні спадного Місяця найкраще позбутися всього старого. Не треба піддаватися тривожності, краще відпочити та набратися сил.
Спадний Місяць січень 2022: що не можна робити:
- брати кредити чи гроші у борг;
- робити великі покупки;
- розпочинати нову справу.
Спадний Місяць січень 2022: що потрібно робити
- провести аналіз своїх дій;
- завершити справи,
- помиритися з тими, кого ви образили;
- навести лад у домі та у справах;
- позбутися старих речей;
- починати дієту;
- робити очисні процедури;
- відвідувати хірургів та стоматологів;
- підбивати підсумки;
- роздати усі борги;
- проводити реорганізації та інвентаризації;
- присвятити час рідним та близьким.
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