Спадний Місяць у січні 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

Спадний Місяць у січні 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

У січні цикл спадного Місяця триватиме до кінця місяця.

Зміна фаз Місяця завжди була огорнута містичним ореолом. Адже в одні дні від Місяця на нічному небі лише залишалася тонка смужка, інші вона нависала над Землею, інколи ж зовсім зникала з небосхилу. Зараз відомо, що сам по собі Місяць не світиться, а лише відбиває Сонце.

Спадний Місяць: що це

Спадний Місяць — це час від повного місяця до молодика, коли земляни бачать зменшується частина освітленої сторони Місяця. У січні 2022 року спадний Місяць триватиме з 19 по 31 січня.

Спадний Місяць: астрологія і езотерика

У період спадного Місяця відбувається уповільнення та переосмислення.

Езотерики вважають, що у такі дні не варто приступати до кардинальних змін. Астрологи стверджують, що краще присвятити час рефлексії. У дні спадного Місяця найкраще позбутися всього старого. Не треба піддаватися тривожності, краще відпочити та набратися сил.

Спадний Місяць січень 2022: що не можна робити:

брати кредити чи гроші у борг;

робити великі покупки;

розпочинати нову справу.

Спадний Місяць січень 2022: що потрібно робити

провести аналіз своїх дій;

завершити справи,

помиритися з тими, кого ви образили;

навести лад у домі та у справах;

позбутися старих речей;

починати дієту;

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робити очисні процедури;

відвідувати хірургів та стоматологів;

підбивати підсумки;

роздати усі борги;

проводити реорганізації та інвентаризації;

присвятити час рідним та близьким.

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