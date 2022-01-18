Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Спадний Місяць у січні 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спадний Місяць у січні 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

ТСН.ua

У січні цикл спадного Місяця триватиме до кінця місяця.

Зміна фаз Місяця завжди була огорнута містичним ореолом. Адже в одні дні від Місяця на нічному небі лише залишалася тонка смужка, інші вона нависала над Землею, інколи ж зовсім зникала з небосхилу. Зараз відомо, що сам по собі Місяць не світиться, а лише відбиває Сонце.

Спадний Місяць: що це

Спадний Місяць — це час від повного місяця до молодика, коли земляни бачать зменшується частина освітленої сторони Місяця. У січні 2022 року спадний Місяць триватиме з 19 по 31 січня.

Спадний Місяць: астрологія і езотерика

У період спадного Місяця відбувається уповільнення та переосмислення.

Езотерики вважають, що у такі дні не варто приступати до кардинальних змін. Астрологи стверджують, що краще присвятити час рефлексії. У дні спадного Місяця найкраще позбутися всього старого. Не треба піддаватися тривожності, краще відпочити та набратися сил.

Спадний Місяць січень 2022: що не можна робити:

  • брати кредити чи гроші у борг;
  • робити великі покупки;
  • розпочинати нову справу.

Спадний Місяць січень 2022: що потрібно робити

  • провести аналіз своїх дій;
  • завершити справи,
  • помиритися з тими, кого ви образили;
  • навести лад у домі та у справах;
  • позбутися старих речей;
  • починати дієту;
  • робити очисні процедури;
  • відвідувати хірургів та стоматологів;
  • підбивати підсумки;
  • роздати усі борги;
  • проводити реорганізації та інвентаризації;
  • присвятити час рідним та близьким.

Читайте також:

Що нам віщують зорі: гороскоп на тиждень від астролога Ігоря Нехаєва

Що нам віщують зорі: гороскоп на тиждень від астролога Ігоря Нехаєва

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація