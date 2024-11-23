Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що категорично заборонено з погляду езотерики

Період спадного Місяця — це час внутрішнього занурення, аналізу своїх дій і відпущення всього, що застаріло чи більше не приносить користі.

Період спадного Місяця, який триватиме з 16 до 30 листопада 2024 року, характеризується зменшенням енергії та спрямованістю на завершення справ, очищення та підготовку до нового циклу. У цей час є певні заборони з езотеричного погляду, яких бажано дотримуватися:

1. Не починайте нові проєкти чи довгострокові справи

Енергія спадного Місяця спрямована на завершення, а не на початок. Розпочаті в цей час ініціативи можуть зіткнутися з перешкодами або швидко втратити значення.

2. Уникайте великих фінансових витрат

Не рекомендується робити великі покупки, інвестувати чи укладати важливі угоди. Матеріальні витрати в цей період можуть виявитися невдалими.

3. Не виконуйте обряди на залучення

Ритуали, спрямовані на залучення чогось нового (грошей, любові, можливостей), будуть малоефективними. Краще зосередитися на обрядах очищення, відпущення старого і звільнення від негативу.

4. Не конфліктуйте та уникайте з’ясування стосунків

Будь-які сварки чи спроби вирішити стосунки можуть призвести до погіршення ситуації. Краще дочекатися зростального Місяця для конструктивних змін.

5. Уникайте енергетичних перевантажень

Під час спадного Місяця не варто брати на себе надмірний обсяг роботи чи відповідальності. Це може призвести до емоційного та фізичного виснаження.

6. Не починайте нових стосунків

Знайомства чи романтичні стосунки, розпочаті в цей період, зазвичай не мають тривалого розвитку.

7. Не нехтуйте очищенням простору та енергії

Забруднений простір чи невирішені емоційні питання можуть посилити негативні впливи. Регулярне очищення свічками, травами або спеціальними обрядовими практиками є необхідним.

Що можна робити:

Завершувати старі справи.

Очищати дім, робоче місце та свідомість.

Займатися ритуалами позбавлення від токсичних зв’язків, звичок чи страхів.

Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути зайвих проблем і гармонійно завершити місячний цикл.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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