Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що категорично заборонено з погляду езотерики

Період спадного Місяця — це час внутрішнього занурення, аналізу своїх дій і відпущення всього, що застаріло чи більше не приносить користі.
Період спадного Місяця, який триватиме з 16 до 30 листопада 2024 року, характеризується зменшенням енергії та спрямованістю на завершення справ, очищення та підготовку до нового циклу. У цей час є певні заборони з езотеричного погляду, яких бажано дотримуватися:
1. Не починайте нові проєкти чи довгострокові справи
- Енергія спадного Місяця спрямована на завершення, а не на початок. Розпочаті в цей час ініціативи можуть зіткнутися з перешкодами або швидко втратити значення.
2. Уникайте великих фінансових витрат
- Не рекомендується робити великі покупки, інвестувати чи укладати важливі угоди. Матеріальні витрати в цей період можуть виявитися невдалими.
3. Не виконуйте обряди на залучення
- Ритуали, спрямовані на залучення чогось нового (грошей, любові, можливостей), будуть малоефективними. Краще зосередитися на обрядах очищення, відпущення старого і звільнення від негативу.
4. Не конфліктуйте та уникайте з’ясування стосунків
- Будь-які сварки чи спроби вирішити стосунки можуть призвести до погіршення ситуації. Краще дочекатися зростального Місяця для конструктивних змін.
5. Уникайте енергетичних перевантажень
- Під час спадного Місяця не варто брати на себе надмірний обсяг роботи чи відповідальності. Це може призвести до емоційного та фізичного виснаження.
6. Не починайте нових стосунків
- Знайомства чи романтичні стосунки, розпочаті в цей період, зазвичай не мають тривалого розвитку.
7. Не нехтуйте очищенням простору та енергії
- Забруднений простір чи невирішені емоційні питання можуть посилити негативні впливи. Регулярне очищення свічками, травами або спеціальними обрядовими практиками є необхідним.
Що можна робити:
- Завершувати старі справи.
- Очищати дім, робоче місце та свідомість.
- Займатися ритуалами позбавлення від токсичних зв’язків, звичок чи страхів.
Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути зайвих проблем і гармонійно завершити місячний цикл.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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