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Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що категорично заборонено з погляду езотерики

Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що категорично заборонено з погляду езотерики

Енергія сприяє очищенню простору, емоцій і думок, створюючи місце для нових починань після молодика. / Фото: ТСН.ua

Період спадного Місяця — це час внутрішнього занурення, аналізу своїх дій і відпущення всього, що застаріло чи більше не приносить користі.

Період спадного Місяця, який триватиме з 16 до 30 листопада 2024 року, характеризується зменшенням енергії та спрямованістю на завершення справ, очищення та підготовку до нового циклу. У цей час є певні заборони з езотеричного погляду, яких бажано дотримуватися:

1. Не починайте нові проєкти чи довгострокові справи

  • Енергія спадного Місяця спрямована на завершення, а не на початок. Розпочаті в цей час ініціативи можуть зіткнутися з перешкодами або швидко втратити значення.

2. Уникайте великих фінансових витрат

  • Не рекомендується робити великі покупки, інвестувати чи укладати важливі угоди. Матеріальні витрати в цей період можуть виявитися невдалими.

3. Не виконуйте обряди на залучення

  • Ритуали, спрямовані на залучення чогось нового (грошей, любові, можливостей), будуть малоефективними. Краще зосередитися на обрядах очищення, відпущення старого і звільнення від негативу.

4. Не конфліктуйте та уникайте з’ясування стосунків

  • Будь-які сварки чи спроби вирішити стосунки можуть призвести до погіршення ситуації. Краще дочекатися зростального Місяця для конструктивних змін.

5. Уникайте енергетичних перевантажень

  • Під час спадного Місяця не варто брати на себе надмірний обсяг роботи чи відповідальності. Це може призвести до емоційного та фізичного виснаження.

6. Не починайте нових стосунків

  • Знайомства чи романтичні стосунки, розпочаті в цей період, зазвичай не мають тривалого розвитку.

7. Не нехтуйте очищенням простору та енергії

  • Забруднений простір чи невирішені емоційні питання можуть посилити негативні впливи. Регулярне очищення свічками, травами або спеціальними обрядовими практиками є необхідним.

Що можна робити:

  • Завершувати старі справи.
  • Очищати дім, робоче місце та свідомість.
  • Займатися ритуалами позбавлення від токсичних зв’язків, звичок чи страхів.

Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути зайвих проблем і гармонійно завершити місячний цикл.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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