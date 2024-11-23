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Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що варто зробити та особливості періоду

Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що варто зробити та особливості періоду

Це час для саморефлексії, спокою та зосередження на внутрішньому балансі, коли важливо уникати поспіху і приймати зважені рішення. / Фото: ТСН.ua

Спадний Місяць сприяє звільненню від старих звичок, негативних думок і токсичних зв'язків, допомагаючи створити місце для нового.

Спадний Місяць з 16 по 30 листопада 2024 року — це період, коли енергетика зменшується, ідеально підходить для завершення справ, очищення, переосмислення та підготовки до нового етапу. Ось основні аспекти цього періоду:

Особливості періоду:

  1. Енергетичний спад:

    • Зниження активності природно відображається на людях: це час спокою, підбиття підсумків, відмови від зайвого.
    • Інтуїція може посилюватися, допомагаючи розв'язувати внутрішні питання.

  2. Сприятливість для завершення:

    • Добре позбавлятися від усього зайвого — у фізичному та емоційному сенсі.
    • Завершуйте проєкти, які вже давно "зависли".

  3. Підготовка до нового циклу:

    • Плануйте майбутнє, ставте цілі, але не поспішайте діяти.
    • Чудовий період для духовних практик, медитації на звільнення від негативу.

Що варто зробити:

1. Очищення простору та тіла

  • Проведіть генеральне прибирання, позбавтеся від старих речей.
  • Практикуйте детокс: спробуйте легку дієту, відмову від шкідливих продуктів.

2. Розв'язання емоційних питань

  • Попрацюйте з образами, прощенням, відпустіть минуле.
  • Ведіть щоденник, щоб розібратися з емоціями.

3. Завершення справ

  • Завершуйте незавершені проєкти або приймайте рішення, чи варто їх продовжувати.
  • Погасіть борги — фінансові, обіцянки або інші зобов’язання.

4. Підтримка здоров’я

  • Скоригуйте режим дня, додайте більше сну.
  • Практикуйте йогу, розтяжку або легкі вправи.

5. Духовні практики

  • Медитації, афірмації на очищення: "Я відпускаю все, що мені більше не служить".
  • Зосередьтеся на вдячності за минуле, щоб підготуватися до нового.

Дати, на які варто звернути увагу:

  • 21 листопада 2024 року — Четверта чверть Місяця. Час підбиття підсумків.
  • 30 листопада 2024 року — Молодик. Початок нового циклу, ідеальний для планування.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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