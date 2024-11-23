Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що варто зробити та особливості періоду

Спадний Місяць сприяє звільненню від старих звичок, негативних думок і токсичних зв'язків, допомагаючи створити місце для нового.
Спадний Місяць з 16 по 30 листопада 2024 року — це період, коли енергетика зменшується, ідеально підходить для завершення справ, очищення, переосмислення та підготовки до нового етапу. Ось основні аспекти цього періоду:
Особливості періоду:
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Енергетичний спад:
- Зниження активності природно відображається на людях: це час спокою, підбиття підсумків, відмови від зайвого.
- Інтуїція може посилюватися, допомагаючи розв'язувати внутрішні питання.
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Сприятливість для завершення:
- Добре позбавлятися від усього зайвого — у фізичному та емоційному сенсі.
- Завершуйте проєкти, які вже давно "зависли".
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Підготовка до нового циклу:
- Плануйте майбутнє, ставте цілі, але не поспішайте діяти.
- Чудовий період для духовних практик, медитації на звільнення від негативу.
Що варто зробити:
1. Очищення простору та тіла
- Проведіть генеральне прибирання, позбавтеся від старих речей.
- Практикуйте детокс: спробуйте легку дієту, відмову від шкідливих продуктів.
2. Розв'язання емоційних питань
- Попрацюйте з образами, прощенням, відпустіть минуле.
- Ведіть щоденник, щоб розібратися з емоціями.
3. Завершення справ
- Завершуйте незавершені проєкти або приймайте рішення, чи варто їх продовжувати.
- Погасіть борги — фінансові, обіцянки або інші зобов’язання.
4. Підтримка здоров’я
- Скоригуйте режим дня, додайте більше сну.
- Практикуйте йогу, розтяжку або легкі вправи.
5. Духовні практики
- Медитації, афірмації на очищення: "Я відпускаю все, що мені більше не служить".
- Зосередьтеся на вдячності за минуле, щоб підготуватися до нового.
Дати, на які варто звернути увагу:
- 21 листопада 2024 року — Четверта чверть Місяця. Час підбиття підсумків.
- 30 листопада 2024 року — Молодик. Початок нового циклу, ідеальний для планування.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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