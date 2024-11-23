Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що варто зробити та особливості періоду

Спадний Місяць з 16 по 30 листопада 2024 року — це період, коли енергетика зменшується, ідеально підходить для завершення справ, очищення, переосмислення та підготовки до нового етапу. Ось основні аспекти цього періоду:

Особливості періоду:

Енергетичний спад: Зниження активності природно відображається на людях: це час спокою, підбиття підсумків, відмови від зайвого.

Інтуїція може посилюватися, допомагаючи розв'язувати внутрішні питання. Сприятливість для завершення: Добре позбавлятися від усього зайвого — у фізичному та емоційному сенсі.

Завершуйте проєкти, які вже давно "зависли". Підготовка до нового циклу: Плануйте майбутнє, ставте цілі, але не поспішайте діяти.

Чудовий період для духовних практик, медитації на звільнення від негативу.

Що варто зробити:

1. Очищення простору та тіла

Проведіть генеральне прибирання, позбавтеся від старих речей.

Практикуйте детокс: спробуйте легку дієту, відмову від шкідливих продуктів.

2. Розв'язання емоційних питань

Попрацюйте з образами, прощенням, відпустіть минуле.

Ведіть щоденник, щоб розібратися з емоціями.

3. Завершення справ

Завершуйте незавершені проєкти або приймайте рішення, чи варто їх продовжувати.

Погасіть борги — фінансові, обіцянки або інші зобов’язання.

4. Підтримка здоров’я

Скоригуйте режим дня, додайте більше сну.

Практикуйте йогу, розтяжку або легкі вправи.

5. Духовні практики

Медитації, афірмації на очищення: "Я відпускаю все, що мені більше не служить".

Зосередьтеся на вдячності за минуле, щоб підготуватися до нового.

Дати, на які варто звернути увагу:

21 листопада 2024 року — Четверта чверть Місяця. Час підбиття підсумків.

— Четверта чверть Місяця. Час підбиття підсумків. 30 листопада 2024 року — Молодик. Початок нового циклу, ідеальний для планування.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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