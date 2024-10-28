Спадний Місяць від 18 до 31 жовтня 2024 року: 10 психологічних афірмацій

Спадний Місяць — це час для самоаналізу та очищення, коли варто звернути увагу на внутрішні потреби та емоції.
Спадний Місяць (18 - 31 жовтня 2024 року) — це період, коли енергія Місяця зменшується, що робить його ідеальним для завершення справ, очищення та звільнення від зайвого. Психологічно цей час може бути використано для внутрішнього аналізу, роздумів про досягнуте, і роботи над собою.
Особливості періоду:
- Очищення: час, щоб позбутися старих звичок, думок або емоцій, які більше не служать вам.
- Завершення справ: завершуйте проєкти, які ви почали раніше. Це хороший час для підбиття підсумків.
- Роздуми: проводьте час у саморефлексії, аналізуючи свої досягнення та невдачі.
- Зниження активності: можливо, ви відчуєте потребу знизити темп життя, відпочити або провести час у спокої.
- Психологічна підготовка: використовуйте цей час для підготовки до нового циклу, який прийде з новим місяцем.
10 психологічних афірмацій для спадного Місяця:
- "Я відпускаю все, що більше не служить моєму розвитку."
- "Я дозволяю собі завершити те, що розпочато."
- "Я навчаюся з кожного досвіду і росту."
- "Я приймаю зміни і нові можливості, які приходять у моє життя."
- "Я довіряю собі і своїй інтуїції в процесі очищення."
- "Я відпускаю страхи і сумніви, які заважають моєму прогресу."
- "Я обираю спокій і мир у своєму житті."
- "Я вдячний(а) за всі уроки, які отримав(ла) в цьому циклі."
- "Я очищаю свій розум і тіло від негативу."
- "Я готовий(а) до нового початку, коли Місяць знову зросте."
Цей період може бути дуже продуктивним для внутрішньої роботи, і ці афірмації можуть допомогти вам налаштуватися на позитивний результат.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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