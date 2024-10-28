Спадний Місяць від 18 до 31 жовтня 2024 року: три медитації відпускання привидів минулого

Період спадного Місяця з 18 до 31 жовтня 2024 року – це особливий час, коли природна енергія спрямована на завершення та внутрішнє очищення. У цей час наші емоційні та фізичні ресурси поступово відновлюються, тому важливо дозволити собі відпочинок та уникати надмірної активності. Ця фаза сприяє глибшому самоаналізу та дає можливість розібратися з тими емоційними аспектами, які були відкладені або не вирішені.

Відпускання старих зразків мислення, образ, страхів або невдалих стосунків проходить значно легше саме у фазу спадного Місяця. Природа ніби підказує нам, що настав час звільнитися від усього, що більше не служить нашому благополуччю, аби зустріти новий цикл із чистим і ясним розумом.

Період спадного Місяця ідеально підходить для медитацій, які допоможуть відпустити привиди минулого та очистити розум від непотрібних емоційних тягарів. Ось три медитації для звільнення:

Медитація візуалізації очищення: сядьте у зручному положенні, закрийте очі та уявіть, як біле світло оточує вас, наповнюючи кожну клітину вашого тіла. Дихайте повільно і глибоко, уявляючи, як це світло витісняє з вас усі темні тіні минулого, образи, негативні переживання. Відчуйте, як світло поступово очищає вас, залишаючи спокій та легкість. Медитація прощення: виберіть місце, де вас ніхто не потурбує, і сядьте, розслабившись. Заплющте очі та подумки уявіть людину або ситуацію з минулого, яку ви хочете відпустити. Уявіть, що ви говорите цій людині або ситуації слова прощення і дякуєте за уроки, які отримали. Відчуйте полегшення та дозвольте собі звільнитися від цих переживань. Медитація з землею: станьте босоніж на землі або уявіть себе стоячи на землі, глибоко вдихніть і відчуйте зв'язок із землею. Уявіть, як усі негативні емоції та минулі образи опускаються вниз, передаючись землі, яка поглинає та нейтралізує цей вантаж. З кожним видихом відчувайте, як стаєте легшими і вільнішими, а земля дарує вам сили для нового початку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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