Спадний Місяць від 18 до 31 жовтня 2024 року: три ритуали, щоб позбавитися минулого

У фазу спадного Місяця корисно дозволити собі відпочинок і емоційне розвантаження, щоб завершити внутрішні процеси та відновити енергетичний баланс.

Спадний Місяць, який триватиме з 18 до 31 жовтня 2024 року, є особливим періодом у місячному циклі, коли енергія спрямована на завершення, очищення та звільнення від усього, що більше не має значення. Це час, коли природа і наш внутрішній світ налаштовуються на підготовку до нового початку, позбуваючись зайвого баласту та старих емоцій. У цей період варто зосередитися на самоаналізі, звільнитися від накопиченого негативу та завершити незакінчені справи. Спадний Місяць допомагає підготувати ґрунт для оновлення, щоб з легкістю зустріти новий місячний цикл та відкритися новим можливостям.

Період спадного Місяця ідеально підходить для ритуалів, спрямованих на позбавлення від минулого, очищення та емоційного звільнення. Ось три ритуали, які допоможуть залишити непотрібне позаду:

Ритуал спалення непотрібного: напишіть на аркуші паперу всі негативні спогади, ситуації чи емоції, які ви хочете відпустити. У безпечному місці обережно підпаліть цей аркуш, уявляючи, як весь негатив згорає і перетворюється на попіл. Це символізує звільнення від старого і дозволяє створити місце для нового. Ритуал сольової ванни для очищення енергії: наповніть ванну теплою водою та додайте морську сіль, яка допомагає забрати негатив і очистити енергетичне поле. Під час купання уявляйте, як вода змиває старі емоції, страхи та важкі переживання. Після ванни подякуйте воді за очищення і змивання всього, що більше не служить вам. Ритуал звільнення від зв'язків: сядьте в спокійному місці, заплющіть очі та уявіть себе, пов’язаного нитками з людьми або ситуаціями, від яких ви хочете звільнитися. Уявіть, як ви м’яко відрізаєте ці нитки, відчуваючи легкість і свободу. Завершіть ритуал словами подяки за досвід і відпустіть ці зв'язки з миром у серці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.