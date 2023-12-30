Спадний Місяць від 28 грудня 2023-го до 10 січня 2024 року: що карти нам віщуюють

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на Спадний Місяць від 28 грудня 2023-го до 10 січня 2024 року розповідає, що Стрільцям час виходити на новий рівень, а Близнят очікують проблеми.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на Спадний Місяць від 28 грудня 2023-го до 10 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Ви втомилися. У стосунках слід зрозуміти, чого ви прагнете далі. На роботі час перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Зірка"

Справи покращаться. У стосунках спробуйте обговорити ваші проблеми. У русі кар'єрними сходами час обрати відповідну ціль.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас роздирають проблеми. У стосунках буде важко. На роботі очікуйте нових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж кубків"

Працюйте над своїми почуттями. У любові прагніть більшого. На роботі заплануйте чудовий день.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до своєї інтуїції. У стосунках наважтеся на прояв почуттів. У робочих справах слухайте підказки серця.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках захищайте те, що вам дороге. На роботі обороняйтеся від ворогів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся зробити перший крок. У стосунках наважтеся говорити про ваші прагнення. У русі кар'єрними сходами оберіть іншу дорогу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Остерігайте ризиків. У любові буде важко. На роботі очікуйте на перешкоди.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Ієрофант"

Час виходити на новий рівень. Стосунки мають дати нові плоди. На роботі вас гідно оцінять.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках оберіть одну ціль. На роботі не варто розриватися через завдання.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Знайдіть час для перепочинку. У любові рухайтеся до вашої мети. На роботі починайте святкувати.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Очікуйте на зміни. У любові прагніть більшого. На роботі дійте активніше.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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