Спадний Місяць від 13 травня до 26 травня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Місяць / © ТСН

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на спадний Місяць 13-26 травня року розповідає, що в Овнів настав час змін, а Раки наповняться щастям.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на спадний Місяць 13-26 травня для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Смерть"

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Час змін настав. У стосунках замисліться - для чого ви разом. А на роботі очікуйте на нові виклики.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісім пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках оберіть мету, щоб рухатися туди разом. На роботі замисліться над новим проєктом.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Рухайтеся і ви отримаєте нагороду. Проявіть більше вогню у стосунках. А у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Наповніться щастям. У стосунках все складається якнайкраще. У роботі почувайтеся професіоналом.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Помірність"

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Не варто переливати з пустого в порожнє. У любові все тече, але так треба. Знайдіть точку опори на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева кубків"

Ви відкриті для нових стосунків. У любові рухайтеся назустріч почуттям. Дійте активно на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Повішений"

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Змініть ваше ставлення до буденних речей. У стосунках будуть нові випробування. А в кар'єрі очікуйте на зміни.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Страшний суд"

Завжди пам'ятайте про наслідки своїх дій. У любові може бути боляче. У русі кар'єрними сходами остерігайтеся недругів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка мечів"

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Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі краще перепочити, щоб уникнути помилок.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - нові спокуси. У вас можуть з'явитися нові стосунки. На роботі краще не фліртувати з колегами.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Місяць"

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Приховане стане явним. У стосунках вам заважатимуть комплекси. А на роботі шукайте "підводні камені".

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Час налаштовуватися на перемоги. У любові проявіть свої сильні риси. На роботі продемонструйте професіоналізм.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми повідомляли містичний прогноз на 12-18 травня 2025 року: що руни нам віщують. Тиждень з 12 по 18 травня 2025 року принесе м’які, але помітні зміни у внутрішньому стані, напрямках роботи та стосунках — важливо прислухатися до себе і діяти без поспіху.