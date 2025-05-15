- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 1359
- Час на прочитання
- 2 хв
Спадний Місяць від 13 травня до 26 травня 2025 року: що категорично заборонено робити
Під час спадного Місяця час не накопичувати, а звільнятися — від хаосу та зайвих рішень.
Спадний Місяць з 13 до 26 травня 2025 року — це час, коли Місяць зменшує свою світлість і вплив, а разом із цим вщухає й енергія дій, натомість зростає потреба в інтроспекції, очищенні та завершенні. В езотеричній практиці цей період — не для активних починань, а для відпускання і звільнення простору.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Що категорично не рекомендується робити в цей період:
Починати нові справи, бізнеси чи стосунки. Усе, що розпочато в час спадного Місяця, має тенденцію згасати або бути нетривким.
Проводити магію на зростання, примноження, притягнення. Вона буде малоефективною або навіть спричинить зворотний ефект.
Виконувати серйозні операції, хірургічні втручання (якщо є вибір). Організм повільніше відновлюється, підвищується ризик ускладнень.
Займатись важливою самопрезентацією, виступами чи запускати рекламу. Енергія не підтримує експансію назовні.
Переїжджати, купувати житло чи укладати угоди на довгострокову перспективу. Є ризик невдалих рішень або потреби повертатися до початкової точки.
Піддаватися імпульсивним діям. Вони можуть мати затяжні наслідки, які буде важко виправити після Молодика.
Нюанси періоду:
Психіка більш сприйнятлива до емоцій — це час внутрішньої тіні, але і можливість з нею попрацювати.
Енергетичний фон знижується, тому потрібно зменшити навантаження, відмовитися від зайвого.
Це період розумного очищення: як простору, так і тіла, думок, контактів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.