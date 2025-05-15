Спадний Місяць від 13 травня до 26 травня 2025 року: що категорично заборонено робити

Місяць / © ТСН.ua

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Спадний Місяць з 13 до 26 травня 2025 року — це час, коли Місяць зменшує свою світлість і вплив, а разом із цим вщухає й енергія дій, натомість зростає потреба в інтроспекції, очищенні та завершенні. В езотеричній практиці цей період — не для активних починань, а для відпускання і звільнення простору.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що категорично не рекомендується робити в цей період:

Починати нові справи, бізнеси чи стосунки. Усе, що розпочато в час спадного Місяця, має тенденцію згасати або бути нетривким.

Проводити магію на зростання, примноження, притягнення. Вона буде малоефективною або навіть спричинить зворотний ефект.

Виконувати серйозні операції, хірургічні втручання (якщо є вибір). Організм повільніше відновлюється, підвищується ризик ускладнень.

Займатись важливою самопрезентацією, виступами чи запускати рекламу. Енергія не підтримує експансію назовні.

Переїжджати, купувати житло чи укладати угоди на довгострокову перспективу. Є ризик невдалих рішень або потреби повертатися до початкової точки.

Піддаватися імпульсивним діям. Вони можуть мати затяжні наслідки, які буде важко виправити після Молодика.

Нюанси періоду:

Психіка більш сприйнятлива до емоцій — це час внутрішньої тіні, але і можливість з нею попрацювати.

Енергетичний фон знижується, тому потрібно зменшити навантаження, відмовитися від зайвого.

Це період розумного очищення: як простору, так і тіла, думок, контактів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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