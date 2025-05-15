Спадний Місяць від 13 травня до 26 травня 2025 року: що варто зробити

Спадний Місяць / © ТСН.ua

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Спадний Місяць з 13 по 26 травня 2025 року — це час, коли енергія Місяця поступово зменшується, що символічно відображає процес звільнення, очищення та завершення. В езотеричній практиці цей період є надзвичайно сприятливим для внутрішньої роботи, відпускання старого та підготовки до нового циклу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особливості періоду

Енергія спадання : зменшується як зовнішня активність, так і внутрішнє напруження. Це не час для нових починань, а радше для завершення розпочатого.

Період підсумків : добре проводити ревізію — у стосунках, у справах, у власних переконаннях.

Підвищена чутливість : інтуїція стає тоншою, сновидіння — глибшими та символічнішими.

Енергетичне очищення: організм легше позбувається токсинів, негативу, магічних впливів.

Що варто зробити під час спадного Місяця з 13 до 26 травня:

Очищення

Ритуали очищення дому — обкурювання полином, шавлією, пала санто.

Сольові ванни — для очищення енергетичного поля.

Очищення через стихії — вода (купання, дощ), вогонь (свічки), повітря (вітрові дзвіночки), земля (прогулянки босоніж).

Відпускання

Записати все, що заважає — страхи, прив’язаності, сумніви — і спалити (ритуал "спалення намірів").

Завершити незавершене: оплатити борги, закрити проєкти, розставити крапки в токсичних зв’язках.

Провести ритуал прощення — себе, інших, ситуацій.

Практики для себе

Медитації на відпускання, очищення й тишу.

Ведення щоденника підсумків і висновків.

Ритуали енергетичної детоксикації (напр., обтирання трав’яними відварами).

Езотерика

Очищення амулетів і кристалів.

Руйнування старих прив’язок (ритуали розриву зв’язків).

Працювати з рунами "Гагалаз" (руйнування, очищення), "Іса" (замороження), "Наутиз" (відпрацювання кармічного уроку).

Коли краще чекати нових починань

Після молодика 27 травня, коли розпочнеться новий місячний цикл. Саме тоді енергія знову піде на підйом, і можна буде сіяти нові ідеї, починати проєкти, шукати зростання.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.