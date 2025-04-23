Спадний Місяць від 14 до 27 квітня 2025 року: особливості періоду та що варто зробити

Місяць / © ТСН.ua

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У період спадного Місяця з 14 до 27 квітня 2025 року енергії поступово йдуть на спад, що природно налаштовує нас на очищення, завершення та відпускання. Це час інтроспекції, внутрішньої роботи та підготовки до нового початку, який символізуватиме молодик 28 квітня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Загальні особливості періоду:

Енергетичний спад — знижується активність, можлива втома, бажання усамітнення.

Посилення інтуїції — легше прислухатися до внутрішнього голосу, проводити медитативні практики.

Добрий період для завершення — звільнення від старого, непотрібного, як у фізичному, так і в емоційному плані.

Вдалий час для очищення — як простору, так і тіла (детокси, піст, енергетичне очищення).

Зниження напруги — час для прощення, внутрішнього примирення, роботи над образами.

Що варто зробити:

Проведіть генеральне прибирання, позбавтесь речей, які більше не приносять користі.

Запаліть ароматичні палички, шавлію або ефірні олії (наприклад, цитронеллу для очищення простору).

Проведіть ритуал очищення енергії — з візуалізацією світла, яке проходить крізь вас і забирає все зайве.

Запишіть, що хочете відпустити — звички, ситуації, болючі спогади – і спаліть записане (безпечно), подякувавши досвіду.

Завершіть розпочаті справи, щоб із молодиком увійти "з чистого аркуша".

Добре працює очищення організму: трав’яні чаї, легка їжа, мінімум токсинів (цукру, алкоголю, м’яса).

Якщо плануєте розвантажувальні дні — саме час.

Медитації на відпускання.

Йога з акцентом на повільні, уземлювальні пози.

Робота з афірмаціями про звільнення: “Я відпускаю все, що більше не служить моєму благу”.

Астрологічні акценти:

14 квітня — Місяць у Скорпіоні — сильна трансформаційна енергія.

20–21 квітня — Місяць у Козерозі — гарно планувати звільнення від зобов’язань, що тиснуть.

26 квітня — останній день перед молодиком, чудовий для ритуалів очищення та тиші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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