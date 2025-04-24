Спадний Місяць від 14 до 27 квітня 2025 року: що категорично заборонено робити

Місяць / © ТСН.ua

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У період спадного Місяця з 14 по 27 квітня 2025 року енергія йде на спад, що впливає на загальний фон подій, фізичний стан і психоемоційний настрій. Цей час ідеально підходить для очищення, завершення і відпускання старого. Але є й речі, які категорично не рекомендується робити.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що категорично заборонено робити у період спадного Місяця

Починати нові справи, проєкти, бізнеси Енергія не підтримує зростання — усе нове може швидко згаснути або дати слабкий результат. Проводити важливі перемовини чи підписувати договори Може не виправдати очікувань, часто — перегляд умов або розірвання угод у майбутньому. Робити операції (якщо не терміново) Організм слабший, повільніше відновлюється, більший ризик ускладнень. Садити рослини, що мають рости вгору (фрукти, квіти тощо) Ріст буде повільним або деформованим. Переїжджати або змінювати місце роботи Велика ймовірність повернення назад або розчарування.

Нюанси періоду з 14 по 27 квітня 2025

14–18 квітня — емоційне вивільнення, можна зосередитись на прощенні, завершенні відносин, очищенні простору.

19–22 квітня — ідеальний час для детоксикації тіла, розвантажувальних днів, голодування.

23–25 квітня — сприятливо для енергетичних практик, медитацій на зцілення, практик вдячності.

26–27 квітня — час повного відпускання і підготовки до нового циклу. Добре писати списки того, що хочете відпустити, і робити символічні ритуали очищення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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