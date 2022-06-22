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Спочатку буде ескалація: астрологиня натякнула, коли Росія зазнає поразки у війні проти України

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Спочатку буде ескалація: астрологиня натякнула, коли Росія зазнає поразки у війні проти України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Вже у серпні 2022 року може настати важливий момент у війні Росії проти України.

Від 29 липня по 13 серпня може настати вирішальний момент і саме тоді Росія почне зазнавати поразки, проте це буде ще не остаточним закінченням війни. 

Про це в Instagram написала астрологиня Ольга Медвецька. 

Астрологиня наголосила, що українців чекає складний момент протистояння на фронті. Триватиме він від 29 червня до 2 липня. 

"Ескалація військових подій сильна і інтенсивна. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пояснила Медвецька. 

Астрологиня зазначила, що астрологи можуть передбачити майбутнє за подіями, які були раніше. Вона пригадала, що схожі події в астрології відбувались у 1855 році, коли Росія програла у Кримській війні. 

"У середині травня 1855 року був етап розв'язки Кримської війни... Росія зазнала поразки, якщо зовсім коротко. Аналогію, я думаю, ви самі розумієте", - пояснила Медвецька. 

Астрологиня додала, що у серпні війна не закінчиться, а лише почнеться процес її завершення. Все на її думку, закінчиться підписанням документів. 

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс склав на літо 2022 року прогноз для України і запевняє, що війна триватиме до серпня.

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