"Спокою не буде": екстрасенс попередив українців про важкий тиждень і назвав найнебезпечніші дні

Півфіналіст "Битви екстрасенсів" і таролог Роман Шептицький передбачає, що тиждень для українців буде важким. Росія думає, як завдати ще більшої шкоди для України.

За його розкладами, наступного тижня росіяни можуть спробувати завдати удару по важливих об'єктах, а також - по цивільній інфраструктурі.

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"Тому що поки ми їх з України не виженемо, спокою, на жаль, не буде. Тим більше, можуть повторюватися ті події з минулого, які були раніше... Це може бути відновлення тих самих повітряних загроз не лише по критичній інфраструктурі України", - вважає маг.

Він розповів, що небезпека буде підстерігати у:

понеділок,

середу,

суботу.

Так, у понеділок росіяни можуть спробувати атакувати, проте українські військові дадуть відсіч. За словами мага, карти показують, "що ми йдемо до перемоги". На середу випали доволі складні карти, які передбачають можливі жертви та смерті.

"Я ще раз кажу, ворог часто плани міняє, тому важко стовідсотково передбачити, що вони там надумують... Аркан Дев'ятка жезлів може говорити про можливий напад. Вся Україна може бути під загрозою, власне, ударів. І цей Аркан говорить, що немає у ворога ані честі, ані совісті", - закликав українців бути обережними.

Щодо суботи, то Шептицький попередив, що Росія може спробувати навести страх та паніку і завдати ударів, що спричинять жертви. Однак, карта Шизофренія вказує на те, що ворог також може раптово змінити свої плани і це може не відбутися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи прогнозують небезпеку над деякими містами України. Зокрема, небезпека нависла над Запоріжжям, Харковом, Херсоном та містом-фортецею Бахмутом.

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