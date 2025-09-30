США можуть за дві доби зупинити Росію: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Яна Пасинкова

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова зробила передбачення, чи зможуть США зупинити Росію у війні проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що США можуть зупинити Росію буквально за дві доби.

Реклама

«Штатам для того, щоб зупинити Росію, потрібно дві доби. У них є якийсь план. Так чи інакше вони до цього плану дійдуть, але не своїми руками», — сказала вона.

Увага! Варто пам’ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння та мольфарство не є науковими дисциплінами. Подібні передбачення не завжди справджуються, а часто мають радше розважальний характер. Тому їх слід сприймати лише як одну з імовірних версій розвитку подій, а остаточний вибір завжди залежить від самої людини та її здатності змінювати власне життя.

Раніше астролог Володимир Бадіян передбачив, що війна в Україні може закінчитися орієнтовно наприкінці 2026 року.