"США ще благатимуть Україну": переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення про війну

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про війну в Україні та дії США і Росії.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що домовленості США та Росії не діятимуть. А от щодо стосунків України та США — очікується напруженість.

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«США вже домовились з Росією. Хто їхню домовленість не підтримує, того чекає знищення та ізоляція. Але вони не розуміють про що вони домовились. Але домовленості не працюють. Щодо стосунків США та України — це співчуття, погроза закінчити стосунки. Далі — зацікавленість у нас та наших ресурсах. В якийсь момент вони благатимуть нас не бути такими жорстокими щодо нашого ворога», — сказала переможниця «Битви екстрасенсів».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.