"Стане глобальною точкою напруженості": мольфар Макс Гордєєв відповів, чи закінчиться війна цього року

Мольфар Макс Гордєєв сказав, що 2024 року повномасштабна війна РФ проти України не закінчиться. За його словами, вона стане не просто регіональною, а глобальною точкою напруги.

Про це йшлося в інтерв'ю мольфара "УНІАН".

"Політична та військова ситуація в Росії, а також ступінь міжнародної підтримки України будуть ключовими факторами, що визначають тривалість конфлікту", - сказав Гордєєв.

Від кого залежить фінал війни: чи чекати завершення 2024 року

За словами Гордєєва, до завершення війни в Україні ще далеко. Чотири столиці в світі, а саме Москва, Київ, Вашингтон і Брюссель все ще формують перебіг подій. Найближчими місяцями очікується посилення бойових дій, і, ймовірно, що війна не закінчиться в 2024 році.

Чи зможуть ЗСУ повернути усі окуповані території цього року

За словами мольфара, безліч факторів впливають на те, чи вдастся повернути окуповані території 2024 року. Незважаючи на значні зусилля українських військ та підтримку Заходу, повне звільнення всіх окупованих територій у 2024 році є малоймовірним.

"Війна - це тривалий процес, і звільнення територій вимагає не лише військової сили, а й часу для стабілізації та відновлення контролю", - зазначив Макс Гордєєв.

Проте, на його думку, часткові успіхи можливі, особливо якщо Україна отримає додаткові поставки сучасної зброї та збільшить свої внутрішні виробничі потужності.

"Найімовірніше, що боротьба за повернення територій продовжуватиметься й у 2025 році", - додав мольфар.

Скільки українських біженців зможуть повернутися додому

Це питання залежить лише від рівня безпеки та стану інфраструктури. За словами мольфара, важливо, щоб український уряд і міжнародні організації працювали над створенням умов для безпечного і гідного повернення. А це означає і відновлення житла, і забезпечення робочих місць, а також доступ до медичної допомоги та освіти.

За словами Гордєєва, деякі українські біженці можуть вирішити залишитися в країнах ЄС чи США, Канаді, Австралії тощо. Однак, для багатьох дім завжди залишатиметься на батьківщині, і вони прагнутимуть повернутися, щойно це стане можливим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше астролог назвав точні роки, коли війна в Україні досягне піку і завершиться. За його словами, кульмінація війни відбудеться 2024-2025 рр, після цього очікується спад і закінчиться до 2030 року.

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