Станеться щось грандіозне: переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням про війну в Україні

Війна в Україні

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Переможниця «Битви екстрасенсів» тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про війну в Україні. Вона наголосила, що Україна зараз накопичує сили для проведення грандіозної операції, проте до погроз РФ треба ставитися з обачністю.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що 2027 року Україна проведе грандіозну спецоперацію.

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«2027 року буде проведена грандіозна операція, яка вже почалася. Це все, що я можу вам сказати», — додала вона.

Тарологиня зауважила, що зараз Україна накопичує ресурси.

«Ми будемо з вами накопичувати ресурси, зброю, сили і проводити розвідувальні роботи для того, щоб далі всі ці ресурси пішли в дуже потрібне русло», — наголосила вона.

Яна Пасинкова закликала українців серйозно ставитися до погроз РФ щодо застосування ядерної зброї, проте додала, що «хай такі прогнози ніколи не збуваються».

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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