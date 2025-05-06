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- Астрологія
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“Станеться щось кричуще”: екстрасенска зробила шокувальне передбачення про війну в Україні та США
Екстрасенска Яна Пасинкова зробила нове передбачення про стосунки між США та РФ через війну в Україні.
Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова передбачила зміни у стосунках між США та Росією. Також вона спрогнозувала, якою буде політика цих держав через війну в Україні.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що США і надалі демонструватимуть до Росії поблажливу політику, попри війну в Україні. Проте це триватиме недовго.
“США робитимуть обхідні шляхи, поблажки. Але потім станеться щось дуже кричуще. США згадають про все: старі борги, історичні претензії та попросять дуже багато від РФ”, - сказала тарологиня.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.