ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

“Станеться щось кричуще”: екстрасенска зробила шокувальне передбачення про війну в Україні та США

Екстрасенска Яна Пасинкова зробила нове передбачення про стосунки між США та РФ через війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова передбачила зміни у стосунках між США та Росією. Також вона спрогнозувала, якою буде політика цих держав через війну в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що США і надалі демонструватимуть до Росії поблажливу політику, попри війну в Україні. Проте це триватиме недовго.

“США робитимуть обхідні шляхи, поблажки. Але потім станеться щось дуже кричуще. США згадають про все: старі борги, історичні претензії та попросять дуже багато від РФ”, - сказала тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie