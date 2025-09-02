ТСН у соціальних мережах

"Станеться це на велике свято": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, коли РФ піде з України

Екстрасенска передбачила, коли окупанти покинуть українську територію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, коли російські окупанти покинуть українську землю. Вона зазначила, що це станеться на «велике свято».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зробила передбачення, чи буде в Україні «буферна зона». Вона зазначила, що це триватиме недовго.

«Територія не буде принаймні довгий час буферною зоною. Територія буде чітко поділена і вся та мерзота, яка там є, звідти піде. Станеться це на велике заморське свято, яке святкують і малі, і старі. Перше, що спадає на думку — це Рамадан. Це — дата, період, коли це відбуватиметься. І ця історія про те, що в період цього свята буде укладено угоду між країною, де це стосується, і ще однією. І цей союз буде абсолютно невигідний Кремлю», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

