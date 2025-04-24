Старовинне пророцтво з Ватикану та кінець світу після смерті Папи Франциска: екстрасенска зробила передбачення

Екстрасенска прокоментувала пророцтво про кінець світу / © Getty Images

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова прокоментувала старовинне пророцтво про «кінець світу», який нібито може настати після смерті Папи Франциска.

Про це сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що Папа Франциск не має жодного стосунку до «кінця світу», бо тут в усьому будуть винні люди.

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«Людству буде вигідніше, комфортніше, простіше виправдати свої жахливі вчинки на Землі. Цей „триндець“ буде зроблений руками людей. Людина все зробила, щоб це настало. До 2028 року будуть глобальні проблеми у людства. Вони і не закінчуються від 2019. За всі наші вчинки треба брати відповідальність. Ми творці своєї долі — як хорошого, так і поганого варіанту. Тут Папа Римський ні до чого. Люди самі створили таким цей світ, дозволили його таким створити», — сказала Яна Пасинкова.

Нагадаємо, у Ватиканських архівах було знайдено 900-річний текст, що, за твердженнями дослідників, передбачає рік Судного дня. Згідно з давнім «Пророцтвом про пап», яке приписують святому Малахії, кінець світу може настати 2027 року.