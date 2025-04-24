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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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106
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1 хв

Старовинне пророцтво з Ватикану та кінець світу після смерті Папи Франциска: екстрасенска зробила передбачення

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ватикан

Екстрасенска прокоментувала пророцтво про кінець світу / © Getty Images

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова прокоментувала старовинне пророцтво про «кінець світу», який нібито може настати після смерті Папи Франциска.

Про це сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що Папа Франциск не має жодного стосунку до «кінця світу», бо тут в усьому будуть винні люди.

«Людству буде вигідніше, комфортніше, простіше виправдати свої жахливі вчинки на Землі. Цей „триндець“ буде зроблений руками людей. Людина все зробила, щоб це настало. До 2028 року будуть глобальні проблеми у людства. Вони і не закінчуються від 2019. За всі наші вчинки треба брати відповідальність. Ми творці своєї долі — як хорошого, так і поганого варіанту. Тут Папа Римський ні до чого. Люди самі створили таким цей світ, дозволили його таким створити», — сказала Яна Пасинкова.

Нагадаємо, у Ватиканських архівах було знайдено 900-річний текст, що, за твердженнями дослідників, передбачає рік Судного дня. Згідно з давнім «Пророцтвом про пап», яке приписують святому Малахії, кінець світу може настати 2027 року.

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