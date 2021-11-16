Стрільці-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Стрільці-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Стрільці - чесні, достойні довіри, щедрі та чесні люди. Вони готові бути дуже пристрасними, але водночас - дуже справедливими.

Як представник стихії вогню Стрілець неспокійний, бо сповнений енергією. Стрільці люблять досліджувати і їх свідомість відкрита для нових думок та ідей. Він тісно пов'язаний з релігією та власною мораллю, а їхній розум - дуже глибокий, зі здоровим глуздом.

Стрільці-друзі: ключові якості характеру

Стрільцем керує Юпітер і це дарує йому оптимізм і хороший характер. Також Стрільці сміливо йдуть до своїх цілей, сподіваючись, що кожна з них буде досягнута. Проте, якщо якась з них не буде досягнута, то вони не образяться, а зрадіють отриманому досвіду і будуть прагнути іншого. Зодіакальне сузір'я Стрільця зображується у вигляді кентавра-стрільця, який відправляє свої стріли у всі напрямки, дивлячись, куди вони приземляться, навчаючись і примножуючи мудрість протягом усього шляху.

Стрільці-друзі: найкращі подарунки на день народження

Стрільці люблять отримувати кумедні, смішні або пізнавальні речі у подарунок. Проте насправді вони раді отримати абсолютно будь-який подарунок, але не варто вітати Стрільців одночасно з днем народженням і з Різдвом і Новим роком, це їх дуже засмутить.

Обладнання, яке необхідне для заняття їх улюбленим видом спорту або нова спортивна форма будуть теж чудовим подарунком, а абонемент у спортзал викличе у них хвилю радості.

Стрільці обожнюють домашніх тварин і в більшості випадків у них зазвичай є як мінімум один домашній улюбленець. Якщо ж ні, то можливо, вони захочуть його отримати. Але, якщо ви хочете зважитися на такий крок, звісно, треба добре розпитати представників вогняної стихії, які саме тварини їм до вподоби. А можна обійтися і "малою кров'ю" - подарунок, який якось пов'язаний з домашнім улюбленцем, наприклад, книжка, теж їм сподобається.

Також читайте Зростальний Місяць: що робити і чого категорично потрібно уникати

Стрільці багато читають, тому новинки книжкового ринку - найкращий варіант подарунку для вашого друга. Інтереси Стрільців широкі, тому можна знайти якесь цікаве видання або рідкісну книгу, яку представник стихії вогню з задоволенням прочитає.

Також Стрільцям подобається куштувати страви різних кухонь світу, тому вечеря у екзотичному ресторані, де подають тайську або мексиканську їжу, буде вдалим вибором для проведення спільного вечора.

До того ж вони обожнюють подорожувати, тому рано чи пізно запросять вас скласти їм компанію під час відпустки, якщо ви прихильник пасивного відпочинку та перебування на пляжі, двічі подумайте, перш ніж погоджуватися на таку пропозицію. Стрільці обожнюють незнайомі культури, тому вичавлять все, що можна з поїздки. Подумайте про туп до Єгипту або до монастирів Тибету, коли будете замовляти спільний тур на вакації.

Стрільців у житті супроводжує успіх, тому їм можуть сподобатися і азартні ігри. Ніч в казино або перегляд кінських перегонів може дуже сподобатися Стрільцям, бо це відповідає їхньому духу авантюризму.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

Читайте також:

Кого очікує успіх наступного тижня — Астрологічний прогноз

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання