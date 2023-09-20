Стрільців очікують нові випробування, а Раків очікують нові пригоди: гороскоп за картами Таро на 20 вересня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 вересня 2023 року розповідає, що у Тельців приховане може стати явним, а Близнят очікують перемоги.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - чимало спокус. Лише ви знаєте, чи варто їм піддатися у стосунках та у русі кар'єрними сходами.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові варто попрацювати над власними комплексами. А в робочих питаннях шукайте приховані мотиви.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Вас очікують численні перемоги. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі дійте активніше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж кубків"

Розкрийте ваше серце. У стосунках вас очікують нові пригоди. А у робочих справах прислухайтеся до інтуїції.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Варто знайти баланс. У любові урівноважте серце і розум. А на роботі час розпочати новий проєкт.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не перенавантажуйте себе. У стосунках буде важко, а на роботі не робіть щось замість інших людей.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

Прислухайтеся до мудрих порад: вони допоможуть вам і на роботі, і в любовних стосунках.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка мечів"

Обережно, вам можуть розбити серце. У любові буде боляче. А на роботі не показуйте своїх емоцій.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що потрібно робити, але опираєтеся цьому. У стосунках очікуйте нових випробувань. А на роботі остерігайтеся підлих людей.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не варто створювати собі проблеми на рівному місці. У стосунках не варто сваритися. Дійте обережно на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Верховна жриця"

Дослухайтеся до внутрішньої мудрості. У стосунках прислухайтеся до інтуїції, а у розв'язанні робочих питань - до голосу серця.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Самітник"

Зараз час для усамітнення. У стосунках варто взяти паузу, а на роботі - відгул або відпустку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.