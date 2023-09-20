Стрільців очікують нові випробування, а Раків очікують нові пригоди: гороскоп за картами Таро на 20 вересня 2023 року

Карти Таро дозволяють рухатися вперед.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 вересня 2023 року розповідає, що у Тельців приховане може стати явним, а Близнят очікують перемоги.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - чимало спокус. Лише ви знаєте, чи варто їм піддатися у стосунках та у русі кар'єрними сходами.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У любові варто попрацювати над власними комплексами. А в робочих питаннях шукайте приховані мотиви.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Вас очікують численні перемоги. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі дійте активніше.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж кубків"
Розкрийте ваше серце. У стосунках вас очікують нові пригоди. А у робочих справах прислухайтеся до інтуїції.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Варто знайти баланс. У любові урівноважте серце і розум. А на роботі час розпочати новий проєкт.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не перенавантажуйте себе. У стосунках буде важко, а на роботі не робіть щось замість інших людей.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король кубків"
Прислухайтеся до мудрих порад: вони допоможуть вам і на роботі, і в любовних стосунках.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка мечів"
Обережно, вам можуть розбити серце. У любові буде боляче. А на роботі не показуйте своїх емоцій.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що потрібно робити, але опираєтеся цьому. У стосунках очікуйте нових випробувань. А на роботі остерігайтеся підлих людей.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не варто створювати собі проблеми на рівному місці. У стосунках не варто сваритися. Дійте обережно на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Верховна жриця"
Дослухайтеся до внутрішньої мудрості. У стосунках прислухайтеся до інтуїції, а у розв'язанні робочих питань - до голосу серця.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Самітник"
Зараз час для усамітнення. У стосунках варто взяти паузу, а на роботі - відгул або відпустку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
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