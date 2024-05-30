Стрільцям може бути боляче, а Скорпіонам варто шукати не лише секс: гороскоп за картами Таро на 30 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 травня 2024 року розповідає, що Тельцям варто прислухатися до мудрих порад, а Близнятам - бути сильними.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі помізкуйте про відгул - вам треба відновити сили.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові розкрийте ваше серце. На роботі урівноважте ваші емоції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сила"

Будьте сильними. У стосунках продемонструйте силу характеру, а на роботі - професіоналізм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для співпраці. Виведіть стосунки на вищий рівень. А на роботі сміливо підписуйте договори.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не варто заплутуватися у "трьох соснах". У стосунках ви самі створюєте собі проблеми. На роботі варто подолати виклики.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка кубків"

Рухайтеся назустріч одне одному. У любові йдіть далі. На роботі шукайте однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка кубків"

Розслабтесь і насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках не ображайте одне одного. На роботі дійте активно.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Закохані"

Шукайте не лише секс, але й розуміння. У любові потурбуйтеся про підтримку. На роботі ваше кохання вас надихатиме.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка мечів"

Може бути боляче. У стосунках сховайте своє серце. На роботі остерігайтеся викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте те, що дороге вам. У любові відстоюйте свої позиції. Підіть в глуху оборону на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках наважтеся щось зробити першою чи першим. На роботі спробуйте розпочати новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. Додайте сексуальність у стосунки. На роботі додайте активності.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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