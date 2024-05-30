Стрільцям може бути боляче, а Скорпіонам варто шукати не лише секс: гороскоп за картами Таро на 30 травня 2024 року

Карти Таро допомагають краще себе зрозуміти
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 травня 2024 року розповідає, що Тельцям варто прислухатися до мудрих порад, а Близнятам - бути сильними.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Час перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі помізкуйте про відгул - вам треба відновити сили.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король кубків"
Прислухайтеся до мудрих порад. У любові розкрийте ваше серце. На роботі урівноважте ваші емоції.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сила"
Будьте сильними. У стосунках продемонструйте силу характеру, а на роботі - професіоналізм.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Хороший час для співпраці. Виведіть стосунки на вищий рівень. А на роботі сміливо підписуйте договори.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не варто заплутуватися у "трьох соснах". У стосунках ви самі створюєте собі проблеми. На роботі варто подолати виклики.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Двійка кубків"
Рухайтеся назустріч одне одному. У любові йдіть далі. На роботі шукайте однодумців.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Десятка кубків"
Розслабтесь і насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках не ображайте одне одного. На роботі дійте активно.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Закохані"
Шукайте не лише секс, але й розуміння. У любові потурбуйтеся про підтримку. На роботі ваше кохання вас надихатиме.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Двійка мечів"
Може бути боляче. У стосунках сховайте своє серце. На роботі остерігайтеся викликів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте те, що дороге вам. У любові відстоюйте свої позиції. Підіть в глуху оборону на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У стосунках наважтеся щось зробити першою чи першим. На роботі спробуйте розпочати новий проєкт.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. Додайте сексуальність у стосунки. На роботі додайте активності.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?
Читайте також: