Стрільцям потрібно спробувати щось нове, а Козорогам можуть зробити боляче: гороскоп за картами Таро на 6 вересня 2024 року

Карти Таро дозволяють побачити більше.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 вересня 2024 року розповідає, що Близнятам слід попрацювати над почуттями, а Ракам не варто гнатися за всіма цілями відразу.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Довіряйте своїй інтуїції. У стосунках рухайтеся вперед. На роботі щосили опирайтеся викликам.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Попереду можливі певні обмеження. У стосунках доведеться затягнути пояси. На роботі не варто бути марнотратним.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева кубків"
Працюйте над почуттями. У стосунках зрозумійте, що для вас насправді добре. На роботі дослухайтеся до поради мудрої жінки.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сімка кубків"
Не треба гнатися за усіма цілями одразу. У коханні сконцентруйтеся на стосунках з партнером. На роботі потрібно визначитися, куди варто рухатися.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Маг"
Урівноважте свої бажання та почуття. На роботі уникайте нових викликів. А в стосунках потрібно додати пристрасті.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар кубків"
Працюйте над стосунками. Не дайте зробити собі боляче у любові. На роботі прислухайтеся до голосу серця.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Хороший день для укладання угод. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі проявіть професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король кубків"
Ви знаєте, що вам потрібно. На роботі сміливо рухайтеся вперед, а в стосунках покажіть свою силу.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Спробуйте щось нове. На роботі та в стосунках очікуйте на зміни, тому будьте обережними.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка мечів"
Вам можуть зробити боляче. У стосунках не варто концентруватися лише на побуті. На роботі створіть план подальших дій.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Туз мечів"
Розум - ось ваша основна зброя. Очікуйте нових випробувань на роботі. А в стосунках продемонструйте свою силу.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Туз кубків"
Працюйте над вашими емоції. На роботі не варто їх показувати. А у стосунках слід розслабитися.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.